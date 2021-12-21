ربع مكاسب أثرياء العالم «في جيب 10 مليارديرات».. ربحوا 458 مليار دولار

حققت نخبة من أثرياء العالم والبالغ عددهم 10 مليارديرات، مكاسب في ثرواتهم عام 2021، ليصل المبلغ الإجمالي الذي حققه المليارديرات العشرة الأكثر ربحًا إلى 458 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من ربع ما جناه أثرياء الكوكب من أول يناير حتى 10 ديسمبر 2021 بمجموع أرباح تتجاوز 1.6 تريليون دولار، وفقاً لـ«فوربس».

6 أمريكيين ضمن القائمة

وتضم القائمة 6 أمريكيين في مجموعة العشرة الأوائل الرابحين، وجميعهم لديهم استثمارات في التكنولوجيا أو الصناعات القريبة منها.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، قائمة المليارديرات العشرة الذين حققوا أعلى أرباح في ثرواتهم في عام 2021 وفقاً لـ«فوربس»:

1. إيلون ماسك

الدولة: الولايات المتحدة.

صافي الثروة: 265.4 مليار دولار.

مكاسب 2021: 109.8 مليار دولار.

2. جوتام أداني وعائلته

الدولة: الهند.

صافي الثروة: 81.1 مليار دولار.

مكاسب 2021: 52.5 مليار دولار.

3. لاري بايج

الدولة: الولايات المتحدة.

صافي الثروة: 126.3 مليار دولار.

مكاسب 2021: 49.1 مليار دولار.

4. لاري إليسون

الدولة: الولايات المتحدة.

صافي الثروة: 135.7 مليار دولار.

مكاسب 2021: 47.5 مليار دولار.

5. سيرجي برين

الدولة: الولايات المتحدة.

صافي الثروة: 121.7 مليار دولار.

مكاسب 2021: 46.7 مليار دولار.

6. برنارد أرنو وعائلته

البلد: فرنسا.

صافي الثروة: 193.9 مليار دولار.

مكاسب2021: 43 مليار دولار.

7. ستيف بالمر

الدولة: الولايات المتحدة.

صافي الثروة: 107.5 مليار دولار.

مكاسب 2021: 32.3 مليار دولار.

8. تشانج يمينج

البلد: الصين.

صافي الثروة: 59.4 مليار دولار.

مكاسب 2021: 31.7 مليار دولار.

9. روبن تسنغ

الدولة: هونج كونج.

صافي الثروة: 57.6 مليار دولار.

مكاسب 2021: 26.8 مليار دولار.

10. بيل جيتس

الدولة: الولايات المتحدة.

صافي الثروة: 139.2 مليار دولار.

مكاسب 2021: 18.9 مليار دولار.