عاجل.. انتظام الدراسة بمدارس الجيزة غدا

أعلنت محافظة الجيزة، انتظام الدراسة بجميع المدارس غدا الثلاثاء، 21 شهر ديسمبر الجاري.

ورفعت أجهزة أحياء ومدن ومراكز محافظة الجيزة حالة الطوارئ القصوى؛ لمواجهة سقوط الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد حاليا، وتنفيذا لتنبؤات النشرة الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للارصاد الجوية.

خطط استباقية للتعامل الفوري مع أي موجات للأمطار

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نفذت الخطط الاستباقية التي أُعدت للتعامل الفوري مع أي موجات للأمطار، ورفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى قبل حالات هطول الأمطار، وإجراء مراجعة دورية للمعدات والأجهزة وتجهيز الفرق البشرية من العاملين والموظفين أصحاب الكفاءة؛ لإجادة التعامل مع المواقف الطارئة بكل جهة.

إجراءات الجيزة للتعامل الفوري مع تجمعات المياه والسيول

واستعرض راشد، لـ«الوطن»، الإجراءات التي قامت بها أجهزة محافظة الجيزة للتعامل مع الأمطار والسيول خاصة بالمناطق التي تشهد أمطار غزيرة خلال فصل الشتاء وهي كالتالي.

- صيانة دورية لمخرات السيول.

- إنشاء 4 بحيرات وسدود بمركز أطفيح للمساهمة في تقليل المياه الناتجة عن الأمطار والسيول والوافدة إلى مخرات السيول بالمركز.

- اجراء أعمال صيانة دورية لمخرات السيول ومتابعة أعمال التدبيش لضمان تحقيق عناصر السلامة اللازمة والتعامل مع كميات الأمطار.

- تحديد 200 نقطة تجمع متوقعة للمياه.

- تجهيز 803 سيارات ومعدة شفط لتوزيعها بالشوارع.

- دعم مناطق تجمع الأمطار بـ1708 بالوعات لصرف المياه .

- مراجعة كفاءة سيارات ومعدات شفط مياه الأمطار.

- التوسع في تركيب بالوعات صرف الأمطار خاصة بالشوارع الجاري تطويرها.

- رصد الشوارع التي بحاجة لبالوعات إضافية ودعمها دون الإضرار بنتائج أعمال التطوير.

- ترميم وتدبيش وتطهير مخرات السيول.

- التنسيق مع شركة الكهرباء بإجراء المراجعة الدورية لأعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، وتغطية كابلات الكهرباء بالشوارع، ووضعها على أعماق مناسبة تمنع تسرب المياه إليها لضمان سلامة المواطنين.

- إعداد خطط تحويلات مرورية بديلة ودعمها بالمعدات والخدمات المرورية تحسباً لأي حالات طوارئ قد يصحبها قطع أو غلق لأي محور مروري.

- إعداد مراكز الإيواء الدائمة والمعدة للطوارئ بالمدارس ومراكز الشباب بالأحياء والمراكز والمدن وتوفير الدعم اللازم لكل منها، وتجهيز سبل الإقامة والإعاشة على أن يتم إمدادها بمصادر الطاقة البديلة وأفران الخبز المتحركة والسلع التموينية اللازمة لإعداد الوجبات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة.