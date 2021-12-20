محافظ القليوبية: استئناف الدراسة غدا يتوقف على حالة الطقس

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لأنفاق المحافظة؛ للتأكد من أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار، التي هطلت أمس، وانتظام حركة المرور بالطرق العامة والرئيسية، مشيرا إلى نه مع عدم سقوط أمطار وتحسن الجو تدريجيا لن يُمد تعطيل الدراسة، واستئنافها بالمدارس غدا الثلاثاء.

الهجان يتابع أعمال كسح المياه بالأنفاق بالمحافظة

واطمأن محافظ القليوبية على حالة الأنفاق بالمحافظة، وتفقد نفق شعراوي، ونفق سعد زغلول، وكلية العلوم بمدينة بنها، ونفق سندنهور بمركز بنها، ونفق الحدادين ومشتهر بمركز ومدينة طوخ، ونفق كفر أبو جمعة بقليوب، ونفق المؤسسة، ونفق المظلات بحي غرب شبرا الخيمة، موجها بتكثيف أعمال شفط المياه بالطرق الرئيسية ومواصلة العمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق التام بين الأحياء وشركة المياه والحماية المدنية.

لجنة لكشف أسباب تسريب مياه نفق العلوم في بنها

وتابع المحافظ أعمال الكشف عن أسباب تسريب المياه بنفق كلية العلوم، حيث تقوم شركة المياه بالكشف عن خط صرف صناعي به كسر يتسبب في تسريب المياه بجانبي النفق، ووجه المحافظ بدفع الأعمال وتغيير الخط وتغيير مساره لإنهاء المشكلة.

وشدد محافظ القليوبية على انعقاد غرفة العمليات المركزية، للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ، والتعامل بمنتهى الجدية بجميع القطاعات، واستنفار جميع الجهود، والتنسيق بين الجهات كل في موقعه؛ لمواجهة أي أحداث طارئة والمتابعة المستمرة للطرق والمحاور الرئيسية؛ للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه أو الرمال عليها.