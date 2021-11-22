شركة الصرف الصحي بمطروح: سيطرنا على تداعيات هطول الأمطار الغزيرة

قال الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، إن الشركة سيطرت على تداعيات موجة الطقس السيء التي تعرضت لها المحافظة على مدار اليومين الماضيين.

لم تحدث أي إعاقة مرورية بمطروح

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وبسنت الحسيني: «تمت السيطرة التامة على مياه الأمطار، ولم تحدث أي إعاقة مرورية بمطروح أو الطريق الساحلي، وواجهنا كافة المعوقات وتغلبنا عليها».

الاستعانة بـ 13 مصبا لمياه الأمطار

وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح: «المحافظة تعرضت لأمطار غزيرة بالأمس، ما أدى لتراكم المياه في المناطق المنخفضة، ولكن تم التعامل بسرعة معها»، مشيرًا إلى وجود 13 مصبا لمياه الأمطار على البحر، تم الاستعانة بها لتصريف كميات الأمطار الكثيفة، التي هطلت على المحافظة، والمقدرة بـ 3 ملايين متر مكعب في أقل من 48 ساعة.

تعاون مستمر مع هيئة الأرصاد والتنبؤات الجوية

وأوضح الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، أن هناك تواصل مستمر مع هيئة الأرصاد والتنبؤات الجوية، وبناء عليه تم الانتشار والاستعداد قبل هطول الأمطار.

لا يوجد أي لإعاقة مرورية

واستطرد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح قائلًا : «لا يوجد أي إعاقة مرورية رغم سقوط كميات كبيرة من الأمطار، ونتعامل مع الشوارع الفرعية ومداخل المدارس لضمان استمرار الدراسة، ورفعنا أكثر من 85% من مياه الأمطار المتراكمة حتى الآن، ويتبقى الجزء البسيط».