مزاد علني لبيع السيارات الملاكي و«الميكروباص» الأحد المقبل

تُقيم الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، مزادًا علنيًا لبيع عدد من السيارات والموتوسيكلات والسيارات ملاكي إلى جانب عدد من السيارات من نوعية الميني باص والميكروباص، الأحد المقبل.

وأشار الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى أن إجراء المزاد العلني، يجرى ظهر الأحد الموافق 26 ديسمبر الجاري، بقاعة النادي المصري القاهري في منطقة عين الصيرة بحي السيدة زينب، بجوار حديقة الفسطاط.

ماركات وطرازات السيارات المعروضة في المزاد

وأفصحت هيئة الخدمات الحكومية عن ماركات وطرازات السيارات التي تعتزم عرضها خلال المزاد العلني، موضحة أنها تابعة لعدد من المصالح والجهات الحكومية وتضم سيارات ملاكي وسيارات بيك آب وأوتوبيسات وميني باصات، تتنوع بين ماركات: «شيفروليه، مرسيدس، مازدا، نيسان، فيات، بيجو، دايو، هيونداي، أوبل وجيب شيروكي».

كما ستعرض في المزاد سيارات: «ماركات رينو، جيب شيروكي، أكو لاين، هوندا، روك، ايسوزو، تويوتا، ميتسوبيشي، سوزوكي، داتسون، ألفار، فولفو، فيات ريتمو هذا بالإضافة إلى موتوسيكلات من نوعية دايون وهوجان و ماركتي SYM، LML».

ثمن كراسة الشروط والتأمين المطلوب لدخول المزاد

وحددت هيئة الخدمات الحكومية ثمن كراسة الشروط عند 400 جنيه، وشددت على ضرورة دفع عشرة آلاف جنيه كتأمين لدخول المزاد، بينما في حالة فوز أحد العملاء بالمزاد عليه أن يدفع نحو 30% من قيمة السيارات في المزاد، على أن يسدد باقي القيمة على مدار 15 يوما من تاريخ الإرساء مع إمكانية معاينة السيارات والموتوسيكلات دون أي عمولة.

كان آخر مزادات وزارة المالية في 23 نوفمبر الماضي، عندما نظمت مصلحة الجمارك المصرية، مزاد علني لبيع سيارات من تنازلات ومصادرات لصالح مصلحة الجمارك المصرية لماركات وموديلات وطرازات مختلفة، كان أبرزها سيارات BMW إلى جانب سيارات ماركة «تويوتا» و«أودى»، بالإضافة إلى سيارات ماركة: «باجيرو، كرايسلر، فولكس، مرسيدس، وشيفرولية» إلى جانب طرازات أخرى.