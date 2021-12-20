وزير المالية: مصر ستصبح أهم مصدري الغاز في العالم خلال 10 سنوات

قال اللواء محمد الظلاط، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الطاقة تعتبر أكبر أركان الدولة اقتصاديا، حيث تسعى الدولة في الوقت الرهن إلى استخدام الطاقة المتجددة والتوسع في استخدامها.

وزيرة التجارة والصناعة

وأضاف خلال كلمته ألقاها بالنيابة عن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في مؤتمر الأهرام للطاقة، في دورته الخامسة، أن الدولة بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي واستهدافها العمل على تقليل الانبعاثات، يجب أن تتجه إلى الطاقة النظيفة والمتجددة لتقليل الانبعاثات الكربونية والعمل على إنتاج الهيدروجين الأخضر وفق تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وعبر الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن سعادته بحجم التطور والإنجازات التي حققها قطاع الطاقة خلال الفترة الماضية لتأمين الاحتياجات من الطاقة وهو ما يمثل أهمية كبيرة لدى القيادة السياسية ويعتبر من الأولويات.

الغاز الطبيعي

وأشار إلى أن مصر لديها احتياطيات كبيرة من الطاقة، خاصة وأن الغاز الطبيعي المصري يمثل أهمية لدى الدول الأجنبية، ولفت إلى أن حقل ظهر يحتوي على كميات كبيرة من احتياطي الغاز الطبيعي وهو ما جاء في العديد من الصحف الأجنبية التي تحدثت عن الغاز المصري.

وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية تمثل أهمية كبرى لنظام الطاقة في مصر حيث أن كل دولار أمريكي يمثل فارقًا مهمًا للقطاع، مشيرا إلى أن هناك أهمية كبيرة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في قطاعات النفط والغاز خاصة بعد الأزمات التي خلفتها أزمة جائحة كورونا، والتي تسببت في تنامي الطلب على الطاقة المتجددة.

وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن هناك ضرورة لزيادة الإنفاق 3 مرات أكثر على الطاقة المتجددة والنظيفة حالياً لتحقيق معدلات مرتفعة من الاستثمارات، ومن المتوقع أن تصبح مصر خلال عقد من الزمن أحد أهم مصدري الغاز الطبيعي عالميا لتلبية الطلب الإقليمي والأوروبي للغاز، وهو ما سيعزز من دور مصر الإقليمي والعالمي.