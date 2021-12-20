«التنمية المحلية»: الرئيس يفتتح محور قوص قريبا

قال الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج تنمية الصعيد والمشرف على مشروع حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن المحاور الموجودة على النيل في غاية الأهمية، ومشيرا إلى أنَّ الدولة تنشئ حاليًا 15 محورًا من بينها محور قوص الذي سيفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي قريبًا، موضحا أن كل المحاور التي أنشأت خلال الـ30 سنة الماضية وصلت إلى 4 محاور فقط.

الفجوة في مؤشرات نسب الفقر

وأضاف «الهلباوي»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، مساء الاثنين، أن مؤشرات التنمية في محافظات الصعيد واضحة جدًا، وفي عام 2014 كان متوسط نسب الفقر في الصعيد 55.5%، في حين إن متوسط نسب الفقر في باقي أنحاء الجمهورية كان 33%، وهذا يعني أن المحافظات العشرة في الصعيد كان بها فجوة كبيرة في نسب الفقر، مشيرًا إلى أن الفقر يقاس عن طريق 4 مؤشرات عالمية، أولها البنية الأساسية، ثم الخدمات مثل الصحة والتعليم، ثم مستوى الدخل، ثم القدرات البشرية.

وأوضح نسبة الأمية كانت تصل لـ19.5% على مستوى الجمهورية، وتصل لـ30% في الصعيد، ولدى المرأة الصعيدية تصل لنسبة 50%، إضافة إلى أن نسبة البطالة على مستوى الجمهورية كانت 11.7% وفي الصعيد كانت 14.2%، وهذه المؤشرات كلها كانت تؤدي إلى الهجرة؛ لأن الناس ترغب في عيش حياة كريمة.

3 فجوات تنموية

وتابع مدير برنامج تنمية الصعيد والمشرف على مشروع حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، أن الدولة حددت 3 فجوات تنموية، وهي المناطق العشوائية، ثم الفجوة بين الصعيد وبحري، والفجوة الثالثة كانت الريف، والدولة وضعت استراتيجية للمناطق المتأخرة تنمويًا، وبدأت بالمناطق العشوائية، مشددًا على أن الدولة أنفقت حوالي 400 مليار جنيه في حوالي 8 سنوات (بما فيها المتوقع إنفاقه في العام 2021/ 2022)، وهذا بعيدًا عن مبادرة حياة كريمة.

ولفت إلى أن البنك الدولي أجرى حصرًا عن فرص العمل التي توفرت في محافظتي سوهاج وقنا خلال 3 سنوات، ووجد أن هناك 269 ألف فرصة عمل جديدة، وأرسل خطاب شكر لوزارة التنمية المحلية.