«الكهرباء»: طفرة في الإنتاج والتوزيع بمحافظات الصعيد

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك طفرة كبيرة حدثت في قطاع الكهرباء، في محافظات الصعيد، سواء في الإنتاج أو النقل أو التوزيع، وفي مجال الإنتاج فهناك محطة بنبنان التي تعتبر أكبر محطة طاقة شمسية في مصر والشرق الأوسط، باستثمارات تصل لـ2 مليار دولار، وهناك محطات إنتاج طاقة كهربائية أخرى في بني سويف، وأسيوط.

تطوير شبكات نقل الكهرباء في محافظات الصعيد

وأضاف «حمزة» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الاثنين، أن الإنتاج في وقت سابق كان يعتمد فقط على السد العالي، ولكن حاليًا هناك مشروعات واستثمارات كبيرة في هذا المجال، أما بالنسبة لشبكات نقل الكهرباء، فأشار إلى أن هناك شبكات من أول أسيوط إلى أسوان، والشبكات كانت على جهد 500 كيلوفولت، وجرى زيادتها حوالي مرة ونصف ما كان موجودًا، وهناك 6 دوائر للتغذية بدلًا من دائرتين فقط، وهذا يعكس استقرار التغذية الكهربائية وعدم تذبذب التيار.

ضخ مليارات في شبكات التوزيع

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه على مستوى التوزيع شهدت محافظات الصعيد طفرة كبيرة رغم أنم لم يصلوا إلى المستهدف، موضحًا أنه خلال سبع سنوات جرى ضخ مليار و100 مليون جنيه، وعلى مستوى الشبكات في سوهاج جرى ضخ ملياري جنيه و700 مليون جنيه، وفي أسوان جرى ضخ مليار و500 مليون جنيه.

مبادرة حياة كريمة تغطي جزءًا كبيرًا من محافظات الصعيد

وأشار إلى أن هناك أيضًا مبادرة حياة كريمة التي تغطي جزءًا كبيرًا من محافظات الصعيد، مشددًا على أن الدولة تسعى لتقديم الكثير من الخدمات لأهالي محافظات الصعيد من خلال هذه المبادرة.