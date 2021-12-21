حمدي إمام: سيتاح مليوني فرصة عمل للمصريين بـ ليبيا في 3 سنوات مقبلة

قال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج في الغرفة التجارية، إن هناك لجان فنية بين مصر وليبيا، لتقنين سفر العمالة المصرية، مبينا أن الشهر الماضي، شهد وجود لجان من البلدين في طرابلس والقاهرة، وبعده جرى انطلاق المنصة الإلكترونية من وزير العمل في البلدين، لتسهيل سفر العمالة المصرية، موضحا أنه سيجري توفير مليوني وظيفة للعمالة المصرية في دولة ليبيا، خلال 3 سنوات من بداية إعمار غزة.

تنظيم وتوثيق عقود السفر إلى ليببا

وأضاف «إمام»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن السفر إلى ليبيا من قبل، كان يتم بشكل غير نظامي ودون عقود، لكن حاليا تعمل مصر في تنظيم طرق التقديم لتوفير عمالة مدربة مطابقة للوظيفة المعلن عنها في الدولة الليبية، وسيتم إجراء اختبارات مهنية من لجان مشتركة، وسيتم توثيق العقود من قبل وزارة القوى العاملة، للحفاظ على حق الدولة والعامل.

إلحاق العمالة المصرية الفترة المقبلة

وأكد رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج في الغرفة التجارية، أن الدولة المصرية لن تسمح بسفر العامل المصري، إلا بشكل آمن، مبينا أنه تم إطلاق المنصة الإلكترونية لتسهيل سفر العمالة المصرية، وتستقبل حاليا طلبات العمالة المصرية، على أن يتاح السفر للعمالة الفترة المقبلة بداية من يناير المقبل، مبينا أنه سيجري السفر إلى مختلف المدن الليبية المستقرة الآمنة للعمالة المصرية.