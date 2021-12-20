«الغباري»: الدولة تضع تخطيطا استراتيجيا لمدة 15 عاما لأول مرة

استعرض اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا الأسبق، أهمية المصطلحات الاستراتيجية 2030، وقوى الدولة الشاملة للنهوض بالدولة، وحماية مقدرات الوطن، قائلا: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يستخدم في خطابه مصطلحي رؤية 2030، الذي يعد مصطلح استراتيجي كبير، إضافة لمصطلح قوى الدولة الشاملة.

تخطيط استراتيجي لمدة 15 سنة

وأضاف «الغباري»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم، أن رؤية 2030 تخطيط استراتيجي لمدة 15 سنة، وهو شيء جديد في مصر، لأنه لأول مرة في مصر يكون هناك مخطط استراتيجية لمدة 15 سنة، فكان في الماضي الخطة الخمسية والعشرية، «وكانت سنتين يبقى فلوسهم موجودة والباقيين حين ميسرة»، موضحا أن تنفيذ مصطلح التخطيط الاستراتيجي لابد أن يتم وفقا لإمكانيات الدولة المتاحة، وإذا كانت الإمكانيات منخفضة فلابد من تعظيمها.

8 عوامل لقوى الدولة الشاملة

وأوضح أن قوى الدولة الشاملة 8 قوى، وهي القوى الحيوية والقدرة العسكرية والقدرة الاقتصادية والسياسة الخارجية والسياسة الداخلية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والروح المعنوية.

وتابع: «الكتلة الحيوية عبارة عن الموقع وما عليه من موارد والسكان، قناة السويس بتدخل دخل معين فأنا عاوز أعظمه فعملت ازدواج وبالتالي عظمت الموقع الاستراتيجي لمصر وعظمته وبدل ما كان عندي 52 مركب يعدوا وصلنا لـ 100».

وواصل: «الموقع سيحتاج لتنمية اقتصادية لذا لابد من إنشاء شبكة للطرق، لأن سبب فشل الانفتاح الاقتصادي في عصر الرئيس السادات بأنه لم يكن هناك شبكة طرق، وهو أحد الأسباب أيضا فشل المنطقة الحرة حيث لم يكن هناك مياه أو كهرباء أو شبكة طرق وبالتالي غادر المستثمر، ولكن حاليا جرى إنشاء شبكة طرق تربط بها مصر بمناطق الاستثمار».

أهم إنجازات الأمن

من جانبه قال اللواء مجدي عبد الحليم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن أهم إنجازات الأمن الحالية تمثلت بقرار رئيس الجمهورية التاريخي بإلغاء حالة الطوارئ، والتي كانت مستمرة طوال عشرات السنين، كما أن سير رأس الدولة بين المواطنين في أماكن كان يخشى بعض المواطنين في السير بها يعد أيضا من إنجازات الأمن.

وأضاف «عبد الحليم»، خلال لقاء في نفس البرنامج، إن الأمم المتحدة اختارت مصر لكي تعقد بها مؤتمر الدول المشاركة في اتفاقية مكافحة الفساد والتي أشاد بها جميع الأعضاء وبالخطط الأمنية المحكمة الموجودة على مقار انعقاد المؤتمرات والدول المشاركة وبناء عليه كرمت الأمم المتحدة وزارة الداخلية على هامش هذا المؤتمر لنجاح جهودها في تحقيق الأمن الداخلي خلال السنوات الأخيرة.