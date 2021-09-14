السيسي: واجهنا الإرهاب بحشد قوى الدولة بجانب العمل والبناء والتنمية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه «يمكن كتير يقولوا العمل في مصر في كل المجالات متسرع جدا وعنيف جدا وشامل جدا وعميق جدا في كل حاجة، لإننا اعتبرنا أن حربنا ضد الإرهاب جزء منها البناء والتنمية، وعلشان كده خدنا مسارين في المواجهة مش مسار واحد، مسار مواجهة الإرهاب وحشد قوى الدولة في مواجهتهم جنبا لجنب مع التحرك في البناء والعمل بمسار فلسفته شاملة، وليس قطاع نستهدفه ونأجل مسارات، لأ إحنا استهدفنا مسارات الدولة بالكامل ومفيش قطاع من قطاعات الدولة ما استهدفناش نشتغل فيه بمنتهى القوى والعمق والشمول».

جاء ذلك خلال حديث الرئيس بفاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021.