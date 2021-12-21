«التموين»: صرف 90% من مقررات ديسمبر للمواطنين مستحقي الدعم

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وصول نسبة صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر الجاري إلى 90% من إجمالي النسبة المقرر صرفها للمواطنين مستحقي الدعم التمويني والحاملين لبطاقات التموين الذكية.

استمرار ضخ السلع لمخازن الجملة بالمحافظات

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى استمرار ضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمزيد من السلع الأساسية لمخازن الجملة في المحافظات، وذلك لمد منافذ صرف السلع بكل ما يحتاجه المواطنون من سلع على البطاقة التموينية.

وتستمر الشركة القابضة على مدار أيام الشهر في الضخ اليومي لكميات السلع الغذائية وغير الغذائية المدرجة على قائمة السلع التموينية، التي يبلغ عددها حاليا 32 سلعة تموينية مدعمة، لمخازن الجملة التابعة للشركة، والمقدرة بـ 1500 مخزن جملة على مستوى المحافظات، تمد منافذ الصرف بالسلع التي يحتاجها المواطنون.

وشهدت قائمة السلع التموينية بداية من ديسمبر الجاري، ضم 4 أنواع جديدة من البسكويت بأسعار تبدأ من جنيه حتى 4 جنيهات، وذلك لحل أزمة ترك الفكة لدى البقال التمويني.

استمرار حملات التفتيش على منافذ البقالين

وبناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تستمر حملات التفتيش من جميع مديريات التموين على منافذ الصرف البالغ عددها 38 ألف منفذ بدال تمويني، وما يقرب من 6300 ألف منفذ بمشروع جمعيتي، و1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية، وذلك للتأكد من التزام المنافذ بتوفير السلع للمواطنين بالأسعار المعلنة من قبل الوزارة.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في فتح منافذ صرف السلع أمام المواطنين الذين لم يصرفوا الحصص الشهرية المخصصة لهم حتى الآن، وتتيح الوزارة صرف التموين منذ بداية الشهر وحتى نهايته، ويبقى هناك 10 أيام أمام المواطنين حتى يستكملوا صرف مقرراتهم التموينية لهذا الشهر طبقا لحصة كل بطاقة بناء على عدد الأفراد المقيدين عليها.