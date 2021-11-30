هل صرف البسكويت إجباري على السلع التموينية؟.. مصدر يجيب

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، بداية من غد الأربعاء، الموافق 1 ديسمبر، صرف «البسكويت»، لأول مرة ضمن السلع التموينية، لجميع المواطنين حاملي بطاقات التموين الذكية والمقيدين على قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني، والذي يستمر صرفه حتى يوم 30 ديسمبر من جميع منافذ صرف التموين طوال أيام الأسبوع.

هل صرف البسكويت إجباري على السلع التموينية؟

وأوضح مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن صرف البسكويت غير إجباري على المواطنين خلال صرف التموين الشهري، وأنه سلعة اختيارية يتم اختيارها على حسب رغبة المواطن من إجمالي مبلغ الدعم المخصص لكل بطاقة، وذلك بعد صرف السلع الأساسية الإجبارية للبطاقة والتي تشمل «الزيت والسكر والأرز».

وذكر المصدر، أن كل بطاقة تموينية يتبقى لها مبلغ مالي من قيمة الدعم الشهري المخصص لها بعد صرف السلع التموينية الأساسية، تستطيع من خلاله شراء ما ترغب من قائمة السلع التموينية والتي يبلغ عددها حاليا 32 سلعة تموينية مدعمة بعد ضم 7 أصناف من البسكويت، مشيرا إلى أن هذا المبلغ المالي يتوافر لأي بطاقة شراء به المكرونة أو العدس أو الفول أو البسكويت أو الدقيق أو أي سلعة من السلع الاختيارية المدعمة التي تضخها وزارة التموين لمنافذ صرف السلع.

السلع الاختيارية في منافذ صرف التموين

** البسكويت

** المكرونة

** الفول

** العدس

** الدقيق

** الصلصلة

** المسلى الصناعي

** الشاي

** الجبنة

** مساحيق الغسيل

** الخل

** اللبن الجاف

** الملح

** الكبريت

** مرقة الدجاج

** الكابتشينو

** الطحينة

** الحلاوة الطحينية

عدد مستحقي السلع التموينية شهريا

ويبلغ عدد المواطنين مستحقي السلع التموينية المدعمة التي تضخها وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة تموينية، حيث تصرف كل بطاقة حصتها من التموين من البقال التمويني التابع لها في محافظة صدور البطاقة فقط.