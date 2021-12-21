خبير: مصر تسعى لتوزيع التنمية الاقتصادية على مختلف المحافظات

قال الخبير الاقتصادي محمد نجم، اليوم، إن مصر حققت نموا 7.8 قبل عام 2010، ولكن استفاد به عدد قصير من المواطنين، وعاشت نسبة كبيرة في المقابر، فضلا عن وجود أعداد ضخمة على قوائم الانتظار لعلاج المرضى.

التركيز على 10 محافظات في المرحلة الأولى لحياة كريمة

وأضاف «نجم» خلال استضافته في برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أنه تم التركيز على التنمية في 10 محافظات خلال المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة؛ وهي الأكثر فقرا وأغلبها من الصعيد.

توزيع التنمية على مختلف المحافظات

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر تعمل حاليا على توزيع التنمية لتشمل مختلف المحافظات، وعدم اقتصارها على القاهرة والإسكندرية والقليوبية فقط، لافتا إلى أن هناك مشاريع كثيرة تركز على سيدات الصعيد.

دعم الصناعات المختلفة في الصعيد

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك صناعات مختلفة في محافظات الصعيد، أبرزها الفخار، مطالبا البنوك بتوفير قروض للأهالي بهدف إنتاج الفخار بشكل أفضل خاصة أن بعض الأسر تصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا.

تطوير مشاريع البنية التحتية في مصر

وأكد الخبير الاقتصادي، أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من بنجر السكر خلال العام المقبل، موضحا أنه تم إقامة طرق في الصعيد لتسهيل نقل البضائع لها بعد أن كانت السكك الحديدية والطرق غير مجهزة، مشيرا إلى أن هذا التطوير يعمل على زيادة الناتج المحلي في مصر.