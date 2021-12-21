تعرف على الإعلانات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.. بينها الانتخابات

أعطى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمقدم من الحكومة والذى تمت الموافقة عليه نهائيا فى مجلس النواب، الحق فى تحديد الإعلانات التي سيتم إعفاؤها من الضريبة، بعد أن كانت في القانون الحالي تشمل إعفاء كل الخدمات الإعلانية.

قانون القيمة المضافة

وجاءت على النحو التالي وفقا لمشروع قانون القيمة المضافة :

- الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة بما فى ذلك الإعلانات الصادرة من إدارة السياحة والاستعلامات الحكومية.

- الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية.

- إعلانات البيوع الجبرية.

- الإعلانات الخاصة بالانتخابات.

- إعلان طالب الحصول على العمل.

- الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت.

- الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.

إشكاليات في تطبيق قانون الضريبة

وأكد التقرير البرلمانى وجود إشكاليات في تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات فى الواقع العملى، ونظراً لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي ألغى عدداً من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، ما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة، بالإضافة إلى تقرير بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية، علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.