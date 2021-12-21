الموقع البديل لإضافة الزوجة على بطاقة التموين.. بعد توقف «دعم مصر»

لم تعد خدمة إضافة الزوجة على بطاقة التموين، عبر موقع دعم مصر الرقمي، والذي عاد لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين تباعا بعد قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بإجراء إصلاح على الرابط الرسمي للموقع وأيقونات التموين به.

شروط إضافة الزوجة على بطاقة التموين

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا إمكانية إضافة الزوجة على بطاقة التموين الخاصة بزوجها، إذا كانت في الأصل مقيدة على بطاقة تموين أسرتها وموجودة على قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني.

الموقع البديل لإضافة الزوجة على بطاقة التموين

وتعتبر بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين، هي الموقع البديل لتقديم خدمات البطاقات للمواطنين وبديلا أيضا عن الذهاب لمكاتب التموين، حيث تقدم البوابة 6 خدمات تموينية للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني، والتي تأتي من بينهم خدمة ضم أفراد أسرتي التي تتيح نقل الزوجة من بطاقة لأخرى.

خطوات إضافة الزوجة عبر بوابة مصر الرقمية

1- الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من هنا.

2- اختيار أيقونة التموين.

3- الضغط على بند ضم أفراد أسرتي.

4- تدوين بيانات بطاقة التموين رقم البطاقة وعدد الأفراد والمحافظة والمديرية والإدارة التموينية ومكتب التموين والبدال.

5- كتابة اسم الزوجة والرقم القومي لها وتحديد صلة القرابة بأنها زوجة.

6- الضغط على بند الموافقة على الشروط والأحكام.

وتحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة معايير للتمكن من إضافة الزوجة على بطاقة التموين، تتمثل في التالي:

معايير إضافة الزوجة لبطاقة التموين

1- أن تكون الزوجة مستفيدة من التموين ومقيدة على بطاقة تموين أخرى ومدرجة على قاعدة بيانات المنظومة.

2- أن يكون عدد أفراد بطاقة تموين الزوج لا يتعدى 4 أفراد.

3- وجود سبب للفصل الاجتماعي من بطاقة الأسرة وهو الزواج.

4- أن تكون بطاقة الزوج غير مضاف عليها زوجة أخرى، حيث يشترط على الزوج ان يضيف زوجة واحدة فقط.