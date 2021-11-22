موقع دعم مصر الرقمي يتصدر جوجل رغم توقفه.. وبوابة مصر الرقمية البديل

تصدر موقع دعم مصر الرقمي، حركة البحث على محرك البحث العالمي جوجل، بالرغم من توقف الموقع عن العمل وتعطل الخدمات به لمدة تزيد عن أسبوع ونصف حتى الأن، حيث لا يزال المواطنون يبحثون عن موقع الخدمات التموينية الخاصة ببطاقات التموين، وبالتالي زادت الحركة البحثية على رابط بوابة مصر الرقمية باعتبارها المنصة الإلكترونية الوحيدة لتقديم خدمات التموين للمواطنين.

استمرار عطل موقع دعم مصر الرقمي

وبالرغم من استمرار الحركة البحثية باسم موقع دعم مصر الرقمي، إلا أن رابط الموقع لم يعد يظهر عبر محرك البحث العالمي جوجل، حيث إنه بمجرد أن يتم كتابة «موقع دعم مصر» تظهر نتائج الحركة البحثية رابط بوابة مصر الرقمية والتي تقدم حاليا للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني عدة خدمات تموينية بسهولة ويسر دون الحاجة للذهاب لمكاتب التموين.

موقع دعم مصر لتنزيل المواليد

ونفى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، منذ ما يقرب من شهر تقريبا وجود عمليات تنزيل المواليد حاليا، فيما لا يزال يبحث العديد من المواطنين عن موقع دعم لتنزيل المواليد بالرغم من عدم وجود إضافة المواليد على بطاقة التموين حاليا، حيث تنتظر وزارة التموين في هذا الشأن إضافة اعتمادات مالية على ميزانية الوزارة لإضافة المواليد.

خدمات متاحة على بوابة مصر الرقمية للتموين

وتشمل خدمات بطاقات التموين التي تقدمها بوابة مصر الرقمية حاليا والتي تعد بديلا عن موقع دعم مصر الرقمي، الخدمات التالية:

- إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين.

- فصل اجتماعي.

- ضم أفراد الأسرة.

- تفعيل بطاقات التموين.

- الاستعلام عن حالة الصرف.

- النقل من محافظة إلى أخرى.

ويستطيع أي مواطن يحمل بطاقة التموين الذكية أن يستفيد من الخدمات التموينية المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية للتموين بعد إنشاء حساب على البوابة باسم صاحب البطاقة التموينية وبرقمه القومي.