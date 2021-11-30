مصدر يوضح شروط إضافة الزوجة لبطاقة التموين.. الخطوات بالفيديو

يشهد محرك البحث العالمي «جوجل»، زيادة في البحث عن رابط إضافة الزوجة لبطاقة التموين، بالرغم من توقف إضافة الزوجة غير المقيدة للتموين عبر المنصات الإلكترونية، وعبر مكاتب التموين أيضا، حيث يبحث المواطنون عن شروط إضافة الزوجة المتوافرة حاليا وخطوات الإضافة، وتوضح «الوطن» حالة الزوجة المتاح إضافتها للتموين حاليا.

وأوضح مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه بالفعل متاح حاليا إضافة الزوجة على بطاقة التموين الخاصة بزوجها، ولكن بشروط ومعايير، مشيرا إلى أن الإضافة المتاحة حاليا تختلف عن الإضافة المتوقفة والخاصة بـ«إضافة الزوجة المحرومة أو غير المقيدة بالتموين».

شروط إضافة الزوجة لبطاقة التموين؟

1- أن تكون الزوجة مستفيدة من التموين ومقيدة على بطاقة تموين أخرى ومدرجة على قاعدة بيانات المنظومة.

2- أن يكون عدد أفراد بطاقة تموين الزوج لا يتعدى 4 أفراد.

3- وجود سبب للفصل الاجتماعي من بطاقة الأسرة.

4- أن تكون بطاقة الزوجة غير مضاف عليها زوجة أخرى.

من هي الزوجة المسموح إضافتها لبطاقة التموين؟

وذكر المصدر في تصريحه لـ«الوطن»، أن أي زوجة يمتلك زوجها بطاقة تموين، وهي مقيدة على بطاقة أسرتها أو والدها، من حقها أن تقوم بعمل إضافة لبطاقة تموين زوجها، لأنها في الأصل فرد مستحق بالفعل للتموين، قائلا: «ما سيحدث هنا هو فصل لها من بطاقة تموين أسرتها وضمها لبطاقة تموين أخرى وليست إضافة لفرد جديد للتموين».

خطوات ضم الزوجة لبطاقة الزوج عبر بوابة مصر الرقمية

1- الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من هنا.

2- اختيار أيقونة التموين.

3- الضغط على بند ضم أفراد أسرتي.

4- تدوين بيانات بطاقة التموين رقم البطاقة وعدد الأفراد والمحافظة والمديرية والإدارة التموينية ومكتب التموين والبدال.

5- كتابة اسم الزوجة والرقم القومي لها وتحديد صلة القرابة بأنها زوجة.

6- الضغط على بند الموافقة على الشروط والأحكام.