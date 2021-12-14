عودة موقع دعم مصر الرقمي بـ3 خدمات لبطاقات التموين بعد توقفه شهر

عاد منذ قليل، موقع دعم مصر الرقمي للعمل مرة أخرى، وذلك بعد إجراء وزارة التموين والتجارة الداخلية صيانة على الرابط الرسمي للموقع استغرقت ما يقرب من شهر، حيث تعطل الموقع عن تقديم الخدمات التموينية منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي عن تقديم خدمات التموين والبطاقات للمواطنين بسبب القيام بإجراء صيانة الرابط الرسمي للموقع والأيقونات الخاصة بالبطاقات عليه.

عودة 3 خدمات على موقع دعم مصر الرقمي

وعادت 3 خدمات تموينية على موقع دعم مصر الرقمي، في حين من المتوقع عودة باقي الخدمات تباعا على الموقع الإلكتروني الذي أنشأته وزارة التموين والتجارة الداخلية ليكون بديلا عن الذهاب لمكاتب التموين لتنفيذ خدمات المواطنين الخاصة بالبطاقات، ضمن منظومة التحول الرقمي الذي تشهده وزارة التموين والتجارة الداخلية.

الخدمات المتاحة على موقع دعم مصر حاليا

1 - إصدار بدل لبطاقة التموين.

2 - تفعيل بطاقة التموين واستلام الرقم السري.

3 - استعلام عن صرف بطاقة التموين.

ولا يزال رابط موقع دعم مصر الرقمي يتصدر محركات البحث عبر مؤشر جوجل العالمي، حتى مع توقفه، وذلك بسبب لجوء الملايين من المواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني للموقع من أجل إتمام طلباتهم الخاصة ببطاقات التموين، حيث يبلغ عدد المواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدا على نحو 23 مليون بطاقة تموين.

فيما يوجد منصة إلكترونية أخرى لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين، وهي بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين والتي تتيح 6 خدمات خاصة ببطاقة التموين على الرابط الرسمي لها.

خدمات التموين المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية

1 - إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين.

2 - فصل اجتماعي.

3 - ضم أفراد الأسرة.

4 - تفعيل بطاقات التموين.

5 - الاستعلام عن حالة الصرف.

6 - النقل من محافظة إلى أخرى.