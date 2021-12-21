عاجل.. زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل كاليفورنيا

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، فيما قال مركز التحذير الوطني من موجات المد العاتية «تسونامي» في الولايات المتحدة، إنه ليس من المتوقع حدوث موجة من هذا النوع نتيجة الهزة.

الزلزال وقع على بعد 38 كيلومترا غرب بتروليا

وأوضحت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، أن الهزة تم تسجيلها في تمام الساعة 20:10 بتوقيت جرينتش «10:10 مساء بتوقيت القاهرة»، على بعد 38 كيلومترا غرب بتروليا، فيما أشار مكتب «الأرصاد الجوية الوطنية» في منطقة يوريكا، إلى أن السكان شعروا بهزة متوسطة إلى قوية في المنطقة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي 9 يوليو الماضي، ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، الحدود بين ولايتي كاليفورنيا ونيفادا الأمريكيتين، حيث شعر الناس بقوة الرجة على بعد مئات الأميال، فيما لم ترد تقارير فورية في ذلك الوقت، بشأن وقوع أضرار جسيمة أو إصابات.

وأعقبت الزلزال، عشرات الهزات الارتدادية، 6 منها تقريبا كانت بقوة 4 درجات وأكثر، فيما تسببت الانهيارات الصخرية في إغلاق طريق سريعة رئيسية، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

ووقع الزلزال على بعد حوالي 400 كيلومتر شرقي سان فرنسيسكو وجنوب بحيرة تاهو، وحدد مركزه على بعد نحو 6 كيلومترات من الغرب إلى الجنوب الغربي من بلدة ولكر في كاليفورنيا التي يقطنها تسعمائة نسمة، وبالقرب من صدع وادي الظباء، على عمق نحو عشرة كيلومترات.