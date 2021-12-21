عاجل.. تسجيل أول وفاة بـ«أوميكرون» في الولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، فجر اليوم الثلاثاء، تسجيل ولاية «تكساس» الواقعة في وسط جنوبي البلاد، أول وفاة بـ«أوميكرون» المتحور الجديد من فيروس كورونا المصتجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وسائل إعلام أمريكية: «أوميكرون» مثل حوالي ثلاثة أرباع الإصابات الجديدة

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قال في وقت سابق، إن «أوميكرون» المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أصبح السائد في الولايات المتحدة، حيث مثل حوالي ثلاثة أرباع الإصابات الجديدة، وأوضحت «المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض»، أن معظم الإصابات المسجلة في الآونة الأخيرة كانت بـ المتحور، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتيد برس» الأمريكية.

وأضافت «المراكز الأمريكية»، أنه وفقا لأحدث البيانات، فإن 73% من الحالات مصابة بـ «أوميكرون»، مشيرة إلى أنه مقارنة بالأسبوع الماضي، ارتفعت نسبة الإصابة بـ المتحور الجديد إلى 6 أضعاف تقريبا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت «المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض»، حثت الأمريكيين على تجنب السفر إلى 8 دول بسبب مخاوف تتعلق بـ«كورونا»، منها لبنان وإسبانيا وفنلندا وتشاد، وأضافت المراكز، موناكو وسان مارينو وجبل طارق إلى تصنيف المخاطر المستوى الرابع: مرتفع للغاية، والذي يضم أعلى مستوى بالفعل نحو 85 دولة بما فيها كل دول أوروبا تقريبا.

كما أوصت وزارة الخارجية الأمريكية، مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى أوكرانيا بسبب «كورونا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.