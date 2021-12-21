ارتفاع حصيلة إصابات «أوميكرون» في كوريا الجنوبية إلى 227 حالة

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بالمتحور الجديد «أوميكرون» من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ليصل إجمالي الإصابات إلى 227 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع إجمالي وفيات كوريا الجنوبية إلى 4828 حالة وفاة

وسجلت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، 5202 إصابة جديدة بـ «كورونا» و52 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 575615 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات في البلاد إلى 4828 حالة وفاة.

وكانت ممثلة منظمة «الصحة العالمية» في روسيا ميليتا فوينوفيتش، قالت في وقت سابق، إن المتحور الجديد قد يسهم في الانتصار على فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في العالم، مشيرة ردا على سؤال في حديث، إلى أنه في حال الانتصار على «كورونا»، سيتحول الفيروس إلى الأمراض الوافدة، مثل الإنفلونزا، لكن عدد الإصابات سيكون أدنى بكثير، وسيكون من الممكن محاربة هذا المرض، وفقا لما ذكرته قناة «روسيا 24» الروسية.

وأعربت فوينوفيتش، عن قلقها إزاء سرعة انتشار «أوميكرون»، مشيرة إلى أن قفزة كبيرة خلال فترة وجيزة قد تؤدي إلى شلل نظام الرعاية الصحية، إن كان عدد المصابين كبيرا للغاية، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

ويجتاح «أوميكرون»، مختلف دول العالم، حيث تواجه الكثير من البلدان ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات اليومية، فيما قال المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قال في وقت سابق، إنه لا يوجد دليل على أن «أوميكرون» أسرع انتشارا من سلالة «دلتا» الهندية.

وكانت الإصابات الناجمة عن «أوميكرون»، قفزت في الولايات المتحدة من 12.6% من جميع حالات العدوى في الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر الجاري إلى 73.2% في الأسبوع المنتهي في 18 من الشهر ذاته.