تفاصيل أول حالة وفاة بـ«أوميكرون» في أمريكا: رجل خمسيني لم يتلق اللقاح

أعلنت السلطات الأمريكية، فجر اليوم الثلاثاء، تسجيل ولاية «تكساس»، أول وفاة بـ«أوميكرون» المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وأبلغت «مقاطعة هاريس»، إحدى مقاطعات الولاية عن حالة الوفاة بـ المتحور الجديد.

وقالت قاضية المقاطعة لينا هيدالجو، خلال مؤتمر صحفى، إن حالة الوفاة كانت لـ رجل في الخمسينيات من عمره ولم يحصل على لقاح كورونا، مشيرة إلى أن «أوميكرون» ينتشر بسرعة لا تصدق.

قاضية المقاطة الأمريكية ترفع التحذير الخاص بـ«كورونا» إلى المستوى 2

وأضافت القاضية الأمريكية: «نحن نعلم أن عددًا متزايدًا من الحالات في مقاطعة هاريس مرتبطة بـ(أوميكرون)»، مستشهدة بأحدث بيانات «المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، أن حالات الإصابات بـ المتحور في الولايات المتحدة تتضاعف كل يومين إلى 3 أيام».

وكانت هيدالجو، رفعت مستوى التحذير الخاص بـ«كورونا» إلى المستوى 2: البرتقالي، ثاني أعلى مؤشر لـ«كورونا» في مقاطعة هاريس.

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت أول حالة إصابة بـ«أوميكرون» منذ 3 أسابيع فقط، فيما قدرت «المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض»، أمس الاثنين، أنه في الفترة من 3 إلى 18 ديسمبر الجاري، أصبح المتحور الجديد هو السائدة في البلاد، ومثل 73% من حالات الإصابة.

وأشارت «المراكز الأمريكية»، إلى اكتشاف «أوميكرون» في جميع الولايات باستثناء «أوكلاهوما ونورث داكوتا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأضافت «المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض»، إن 73% من الحالات مصابة بـ «أوميكرون»، مشيرة إلى أنه مقارنة بالأسبوع الماضي، ارتفعت نسبة الإصابة بـ المتحور الجديد إلى 6 أضعاف تقريبا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.