«كورونا»: بريطانيا تعلن وفاة 12 شخصاً بالمتحور «أوميكرون»

أعلن نائب رئيس الوزراء البريطانى، دومينيك راب، وفاة 12 شخصاً متأثرين بإصابتهم بمتحوّر كورونا «أوميكرون»، وأضاف أنّ 104 أشخاص يتلقون العلاج فى المستشفيات حالياً، جرَّاء الإصابة بالمتحور الجديد، وأوضح أنَّ 12 بريطانياً توفوا متأثرين بإصابتهم به، فى الوقت الذى تدرس الحكومة البريطانية ضرورة فرض قيود إضافية على خلفية ارتفاع الإصابات. ويواجه رئيس الوزراء، بوريس جونسون، دعوات للاستقالة، بسبب انتهاكه للقواعد الاحترازية التى فرضها بنفسه، بعد أن نشرت صحيفة «جارديان» صورة تظهر «جونسون» رفقة عشرة أشخاص مجتمعين دون مراعاة لقواعد الإغلاق التى فرضتها الحكومة فى ذلك الوقت لمواجهة الجائحة. وتشهد فرنسا عجزاً فى توفير لقاحات «فايزر» للجرعة المعززة، وطلبت السلطات الصحية من المواطنين استبدالها بـ«موديرنا»، كما أعلنت وزيرة الصناعة الفرنسية، أنييس بانييه روناشيه، إصابتها بالفيروس. وقالت شركة «موديرنا» إن لقاحها المعزز يرفع مستوى الأجسام المضادة التى يمكن أن تحبط متغير «أوميكرون» بشكل كبير، وأضافت أن جرعة كاملة من 100 ميكروجرام كانت أكثر قوة، حيث رفعت مستويات الأجسام المضادة بنحو 83 ضعفاً مقارنة بمستويات ما قبل التعزيز. وفى نيوزيلندا، رجحت السلطات أن سبب وفاة شاب يبلغ من العمر 26 عاماً، يرجع لتلقيه لقاح «فايزر»، وقالت إن وفاته جاءت بعد تلقيه جرعة اللقاح، حيث أصيب بالتهاب نادر فى عضلة القلب عقب حصوله على الجرعة الأولى.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 2 فى المائة، إذ تسببت زيادة معدلات الإصابة بالمتحور «أوميكرون»، داخل أوروبا والولايات المتحدة، فى زيادة مخاوف المستثمرين من فرض الدول قيوداً جديدة للحد من تفشى الفيروس، ومنها تعليق السفر، ما قد يضر بالطلب العالمى على الوقود.