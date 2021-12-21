معلومات عن برنامج تنمية الصعيد.. في قائمة الأفضل حول العالم

يعتبر برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وخاصةً بمحافظتي سوهاج وقنا، أحد أهم البرامج التنموية التي تعمل على تنفيذها وزارة التنمية المحلية، ضمن الخطط الاستثمارية للمحافظات، حيث انتهى البرنامج من تنفيذ ما يقرب من 3590 مشروعًا تنمويًا، لذا تم اختيار ذلك البرنامج التنموي من أفضل البرامج التنموية في العالم من قبل الأمم المتحدة، ومن المقرر بأن يمتد ذلك المشروع إلى باقي محافظات الصعيد.

أبرز المعلومات عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

1- بلغ إجمالي المشروعات التي يتم تنفيذها 3589 مشروعا بمحافظتي سوهاج وقنا.

2- 630 مشروعا مقترح تنفيذه في خطة العام المالي 2021/2022.

3- البرنامج ساعد في خفض الفقر بمعدل حوالى 7% .

4- توفير 269 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

5- زاد معدل ضخ الاستثمارات بنسبة 40%.

6- استفادة 8695 مؤسسة بالقطاع الخاص من برنامج تنمية الصعيد في سوهاج وقنا.

7- إصدار 7633 رخصة محلات ضمن برنامج تنمية الصعيد في سوهاج وقنا.

8- 371 من العاملين بالتكتلات الاقتصادية استفادوا من برنامج تنمية الصعيد.

9- ارتفاع معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية بسوهاج إلى 39% وفى محافظة قنا 35%.

10- البرنامج ساهم في رفع قدرات العاملين بالمحليات.

ووجَّه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الشكر لمحافظتي قنا وسوهاج والأجهزة التنفيذية بتلك المحافظتين على الجهود المبذولة خلال فترة التنمية الماضية، متنميًا تواصل النجاح، وما تحقق من إنجازات فعلية على أرض الواقع منذ بداية عمل البرنامج حتى الانتهاء منه.

ومن جانبه، قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن هيئة التنمية أُنشئت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توصية من منتدى الشباب في 2017، مشروعات تنموية بالصعيد في العديد من المجالات، الصناعية والزراعية والمجال العمراني لتحقيق عدة أهداف رئيسية.