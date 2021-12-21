ضبط 3 أطنان من مخدر «الشيرا» في المغرب.. والقبض على تاجري مخدرات ببغداد

أحبطت السلطات الأمنية المغربية، عملية تهريب كمية من المخدرات بعد ضبط 3 أطنان من «مخدر الشيرا»، فيما ألقت هيئة «السلطات العراقية»، القبض على أبرز تاجري مخدرات في العاصمة «بغداد».

وتحفظت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أغادير، جنوب العاصمة «الرباط»، على 3 أطنان من مخدر الشيرا، وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، إن إجراءات البحث والتحري تمكنت من رصد وتوقيف سيارة بمنطقة «أولاد برحيل»، بضواحي مدينة «تارودانت»، وعثرت بداخلها على 90 رزمة من «الشيرا»، فضلا عن حجز زورق مطاطي مزود بمحركين نفاثين، وأضافت مديرية الأمن الوطني، أن العملية الأمنية، أسفرت عن إلقاء القبض على سائق السيارة «37 عاما»، من المسجلين جنائيًا.

تاجري مخدرات في العاصمة «بغداد»

وفي العراق، ألقت هيئة السلطات القبض على أبرز تاجري مخدرات في العاصمة «بغداد»، في عمليتين منفصليتين، فيما أصدرت محكمة عراقية في بغداد، أحكاما بالسجن 10 سنوات على 3 مدانين بينهم مصريين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

واعترف المدانون الثلاثة بترويج «الحشيش» و«الكرستال»، فيما ضبطت السلطات الأمنية، بحوزة المتهمين كمية من مادة الحشيش المخدر، و126 جراما من مادة سوداء اللون و55 جراما من مادة الكرستال المخدرة.

وفي السعودية، ألقت السلطات الأمنية بمكة المكرمة، القبض على مواطنين سعوديين، بالإضافة إلى مقيم تشادي الجنسية، اعتدوا بالسطو المسلح على محلين تجاريين، وعثرت السلطات على مواد مخدرة ومبالغ مالية والأدوات المستخدمة في تنفيذ الجريمة بحوزة المتهمين.

وفاة أكثر من 10 أشخاص في انفجار «صهريج وقود»

وفي هايتي، إحدى بلدان البحر الكاريبي، توفي أكثر من 10 أشخاص إثر احتجازهم بالمستشفى على خلفية إصابتهم في انفجار صهريج وقود الأسبوع الماضي، ليرتفع إجمالي القتلى في الحادث إلى 90 شخصا.

وتم دفن غالبية الضحايا بعد الحادث في مقبرة جماعية بمنطقة «كاب هايتيان»، وقال نائب رئيس البلدية «باتريك ألمونور»، إن سائق شاحنة الوقود، فقد السيطرة عندما انحرف لتفادي سيارة أجرة، لتنقلب الشاحنة، وحاول السكان جمع الوقود المتسرب الذي انفجر بعد ذلك، وستقام مراسم تشييع وطنية في الكاتدرائية الرئيسية بالمدينة، اليوم الثلاثاء، لكنها ستشمل 25 ضحية فقط.

وفي أفريقيا، تعرضت شاحنات مغربية كانت تؤمن الإمداد بمواد استهلاكية لبعثة الأمم المتحدة بـ مالي «مينوسما»، لإطلاق عدة عيارات نارية، وقالت المصادر إن إطلاق النار وقع عند اقتراب الشاحنات من مدينة «جاو»، شمال شرق مالي على ضفة وادي النيجر، ولم يسفر إطلاق النار عن أي خسائر في الأرواح أو أي إصابات جسدية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.