«أوميكرون» يرجئ عقد منتدي «دافوس» ويتسبب في تراجع أسعار النفط

قررت السلطات السويسرية إرجاء «منتدى دافوس الاقتصادي العالمي»، الذي كان مقررا عقده في الفترة من 17 إلى 21 يناير المقبل، بسبب مخاوف مرتبطة بانتشار «أوميكرون»، المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكان المنتدى تم إلغاؤه، في العام الماضي 2020، بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، فيما قال المنظمون في بيان، إن المنتدى سيعقد في وقت مبكر من الصيف.

وقال مؤسس المنتدى، «كلاوس شواب»، إنه مازال يخطط لاستضافة مؤتمر رقمي للقادة من الشركات والحكومات والمجتمع المدني.

تراجع أسعار النفط بعد زيادة الإصابات بـ«أوميكرون»

بدورها، تراجعت أسعار النفط بعد أن أثارت زيادة الإصابات بـ«أوميكرون» في أوروبا والولايات المتحدة مخاوف المستثمرين من فرض قيود جديدة تتسبب في انخفاض الطلب على الوقود، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

وانخفض مزيج «برنت» في المعاملات الآجلة عند التسوية دولارين أو 2.7%، ليسجل 71.52 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.63 دولار أو 3.7% ليحقق 68.23 دولار للبرميل عند التسوية، وأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، على انخفاض، أمس الاثنين، في جلسات التداول ببورصة ‏‏‏‏‏نيويورك.

انخفاض مؤشر «ناسداك المجمع» ‏‎188.74‎‏ نقطة

‏وتراجع مؤشر «داو جونز»، الصناعي انخفاضاً بلغ 433.28 نقطة، بنسبة‏ 1.23 % إلى ‏‏‏‏‏‏‏‏‎34932.16‎‏ ‏‏‏نقطة، كما انخفض مؤشر «ناسداك المجمع»، ‏‎188.74‎‏ نقطة، بما يعادل ‏‎1.24‎‏ ‏‎‏%، ليحقق إلى ‏‎14980.94‎‏ نقطة.‏

بدوره، سجل «ستاندرد أند بورز 500»، انخفاضا، بـ‎52.62 ‎‏ نقطة 1.14 % ‏‏‏‏ليسجل 4568.02 ‏نقطة، وفقات لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

من جانبه، أعلن «صندوق النقد الدولي»، أن مجلسه التنفيذي وافق على منح الأردن 335.2 مليون دولار بعد استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج القروض البالغ 1.5 مليار دولار ومدته 4 سنوات.

وأوضح الصندوق في بيان، أن إعادة الانفتاح التدريجي للاقتصاد خلال العام الجاري 2021 مدعوما بحملة تطعيم قوية ضد «كورونا»، وسياسات داعمة، ساعد في تحفيز الانتعاش الوليد.