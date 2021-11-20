انخفاض «داو جونز الصناعي» ‏‎268.97‎‏ نقطة عند إغلاق بورصة نيويورك

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، عند إغلاق جلسات التداول في «بورصة ‏‏‏نيويورك»، أداء متباينا، فيما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي ‏‎268.97‎‏ نقطة، بما يعادل ‏‎0.75‎‏% إلى ‏‎35601.98‎‏ ‏نقطة.‏

تراجع مؤشر «‏‏ستاندرد ‏ أند بورز 500» بنسبة ‏‎0.14‎‏ %

وصعد مؤشر «ناسداك المجمع»، ‏‎63.73‎‏ نقطة «‏‎0.40‎‏ %» إلى ‏‎16057.44‎‏ نقطة، ‏‏‏ كما سجل مؤشر «‏‏ستاندرد ‏ أند بورز 500»، انخفاضاً عند ‏‎6.58‎‏ نقاط «‏‎0.14‎‏ %»، ليسجل عند الإغلاق ‏‎4697.96‎‏ نقطة.‏

وفي بريطانيا، تراجع مؤشر بورصة لندن الرئيس «فوتسي 100»، عند الإغلاق بنسبة 0.45%، مسجلا خسائر بلغت 32.39 نقطة، ليحقق 7223.57 نقطة، فيما أنهت بورصة تونس «توناندكس» تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.2 %، ليحقق 7033.48 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وشهدت أسعار النفط تعاملات هابطة خلال جلسات الأسبوع، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 4% لتغلق عند مستويات 78.4 هي أدنى مستويات وصل لها برنت منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وفي سوق الطاقة، تراجعت أسعار النفط حوالي 3%، دون 80 دولارا للبرميل، على إثر تهديد زيادة جديدة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في أوروبا، وإبطاء وتيرة الانتعاش الاقتصادي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وانخفضت العقود الآجلة لـ خام برنت 2.35 دولار «2.9%» إلى 78.89 دولار للبرميل عند التسوية، كما شهدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر، بأكثر من 5.4% لتغلق عند مستويات 76.4 لـ البرميل.

كما هبط سعر عقود الخام تسليم يناير 2.65 دولار «3.4%» إلى 75.78 دولار للبرميل.

وكانت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، قالت في وقت سابق، إنه يجب على منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، تلبية الطلب الحالي وضمان كفاية الإمدادات، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

من جانبها، قالت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية، في تقرير، إن الأسعار المرتفعة بوتيرة تعد الأسرع في 30 عاما في الولايات المتحدة ستضعف روح عيد الميلاد لدى واحد من كل 10 أمريكيين، موضحة أن أكثر من 11% من الأمريكيين لا يعتزمون الإنفاق على الإطلاق، أكبر حصة في 10 سنوات على الأقل وأكثر من ضعف ذلك في العام الماضي 2020، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.