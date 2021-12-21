وفاة عامل صعقا بالكهرباء أثناء عمله في سوهاج

لقي عامل مصرعه صعقا بالتيار الكهربائي، أثناء عمله بمشروع الصرف الصحي بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

صعق كهربائي وراء الوفاة

وتبين من التحريات أنه أثناء تشغيل العامل لمولد كهربائي لإنهاء بعض الأعمال صعقه التيار الكهربائي، ما نتج عنه إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية أدى إلى وفاته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز جرجا يفيد وصل "حماده. ف. ص"، 35 سنة، عامل ويقيم دائرة مركز جرجا إلى مستشفى جرجا العام جثة هامدة ادعاء صعق كهرباء.

لا شبهة جنائية في الوفاة

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وبسؤال عم المتوفى "عبد الجواد. ص. ع"، 55 سنة، عامل ويقيم بالناحية ذاتها، و"إبراهيم. ا. ع"، 49 سنة، مقاول خاص يعمل بدائرة مركز جرجا ويقيم دائرة مركز جهينة، قررا أنه أثناء قيام المذكور بالعمل بالصرف الصحي بناحية دائرة المركز وحال قيامه بتشغيل مولد كهربائي لإنهاء بعض الأعمال صعقه التيار الكهربائي مما نتج عنه وفاته، ونفى الأول الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهرباء ولا توجد شبهة جنائية.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري، وصرحت النيابة بدفن الجثة.