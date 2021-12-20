تطعيم 361 ألفا و394 طفلا ضد مرض شلل الأطفال خلال 24 ساعة بالفيوم

كشف الدكتور حاتم محمد جمال الدين وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أنّ الفرق الثابتة والمتحركة التي شكلتها مديرية الصحة والسكان بالفيوم، تمكنت من تطعيم 361 ألفا و394 طفلاً وطفلة بينهم 13 من غير المصريين، في أول أيام حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمختلف قرى محافظة الفيوم، بنسبة بلغت 59.13% من العدد المستهدف وذلك خلال أول 24 ساعة من الحملة التي تستمر لمدة 4 أيام، ضمن الحملة القومية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

اجتماع لمناقشة تطورات الحملة

وعقد الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، اجتماعاً مع الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، والدكتور محمد عبد التواب زايد مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية، لمناقشة إنجازات أول أيام حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك بحضور الدكتورة أسماء مصطفى مدير إدارة التطعيمات، ومديري الإدارات الصحية، وفرق إشراف المديرية والإدارات لإعلان ما تم تحقيقه بالإضافة إلى مناقشة سلبيات المرور وتعزيز الإيجابيات.

611 ألفا و223 طفلا مستهدفا

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالفيوم، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، أنّ الحملة القومية لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال تستهدف 611 ألفا و223 طفلاً وطفلة من عمر يوم وحتى 5 سنوات، ابتداء من الأحد الماضي وتستمر لمدة 4 أيام على أن تنتهي في 22 ديسمبر بمحافظة الفيوم، جرى تطعيم 361 ألفا و394 طفلاً وطفلة بينهم 13 من غير المصريين في اليوم الأول للحملة.

1838 فريقا ثابتا ومتحركا للتطعيم

وأشار وكيل الوزارة إلى أنّ المديرية كانت قد شكلّت 1838 فريقاً للقيام بتطعيم العدد المستهدف من الأطفال، بينهم 153 فريقا ثابتا بالوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات، و1685 فريقاً متحركاً يجوب الشوارع في القرى والمدن المختلفة لتطعيم الأطفال في المدارس والمنازل.