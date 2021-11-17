تعرف على سبب منع حسن أبو الروس من الغناء.. دينا الشربيني كلمة السر

قررت نقابة الموسيقيين، اليوم، وقف حسن أبو الروس عن الغناء، مشيرة إلى أن سبب وقف حسن أبو الروس هو عدم امتثاله لقرارات النقابة، وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة.

وعن سبب وقف حسن أبو الروس، قال مصدر داخل نقابة الموسيقيين، إن فيديو كليب «فلتت مني» مع دينا الشربيني الذي طرحه منذ أكثر من أسبوع، وحقق أكثر من 2 ونصف مليون مشاهدة، سبب الإيقاف.

أسباب وقف حسن أبو الروس

وأضاف المصدر أن ملابس حسن أبو الروس في الكليب كانت غير لائقة، وهي السبب وراء وقفه، بالإضافة إلى استفزازه الدائم للجمهور وحركاته في المناسبات العامة، وملابسه غير اللائقة التي يظهر بها في مناسباته المختلفة.

كلمات أغنية فلتت مني

يذكر أن أغنية فلتت مني، حققت رواجا كبيرا على السوشيال ميديا، وجاءت كلماتها كالتالي: «جالي في خيالي في خيالي لخبطتي كلامي في كلامي ‎دخلي اسامي في اسامي ‎ دي فلتت مني ‎فلت فلتنينو فلتنينو دايما عايزينو عايزينو ‎ حرق هالبينو هالبينو ‎ دي سخنت مني ‎سخن تسخينو تسخينو ‎قرمش في البلدي وفي الفينو فرنساوي خلاص مش عايزينو ‎ دي ضربت مني ‎فلتت فلتت فلتت فلتت فلتت فلتت مني ‎فلتت فلتت فلتت فلتت فلتت فلتت مني ‎نبضات قلبك تتكلم ‎تنطق اسمي تقول شيكالاستك ‎روحت بسرعة جيت انقذتك ‎وقعتي في الشبكة وانا اللي اصطادتك ‎وطلعنا عالقمر بالهامر ‎ولبسنا الشتوي في عز السامر ‎جمالك جنن المجانين ‎فضائك فضى الفضائيين ‎جمالك جنن المجانين ‎فضائك فضى الفضائيين ‎ده بيعاكس ‎ده بيبصبص ‎ده بيزود ‎ده بينقص ‎قص كلامك قصقص قصقص ‎ده الشيكالاستك جاي يرقص ‎فلتت فلتت فلتت فلتت فلتت فلتت مني ‎فلتت فلتت فلتت فلتت فلتت فلتت مني ‎نظرات عيني بتبلم ‎لما تشوفو تقول شيكالاستك ‎روحت بسرعة جريت على مامتك ‎قبل الكل انا اللي حجزتك ‎وطلعنا القمر بالهامر ‎ولبسنا الشتوي في عز السامر ‎وجودك أقوى من الڤاكسين ‎ ذكائك محتاجينو في الصين ‎هوب مشينا على المحيط ‎قولتيلي جعانه أنا قولت بسيط ‎فتفتلك القرش انا فتافيت ‎ورقصت الكليماوي على البيت».