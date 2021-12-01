4 مسلسلات ينتظرها الجمهور في ديسمبر: «الزيارة» و«ستات بيت المعادي»

أصبح جمهور الدراما على موعد مع مجموعة واسعة من المسلسلات الدرامية، التي من المقرر أن يبدأ عرضها على عدد من المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، والتي تشهد مشاركة مجموعة واسعة من النجوم وذلك بعد ما حظيت التجارب السابقة باحتفاء كبير من قبل جمهور المنصات الإلكترونية.

- «الزيارة»:

تقدم الفنانة دينا الشربيني مسلسلا جديدا بعنوان «الزيارة»، يبدأ عرضه على منصة «شاهد VIP»، في 7 ديسمبر الجاري، وينتمي لأعمال الرعب، حيث تدور أحداثه في 8 حلقات، حول قصة حقيقية وقعت بالفعل في ثمانينيات القرن الماضي.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل عدد من النجوم اللبنانيين من بينهم تقلا شمعون، كارول عبود وإيلي متري، تأليف ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج أدولفو مارتينيز.

- «ستات بيت المعادي»:

تبدأ منصة «شاهد VIP» عرض المسلسل يوم 9 ديسمبر الجاري، وتدور أحداثه في 12 حلقة حول حكايات ثلاث سيدات في 3 أزمنة مختلفة وهي 1963 و1984 و2000، وهو مأخوذ عن مسلسل أمريكي بعنوان «Why Women Kill».

ويشارك في بطولة المسلسل كندة علوش، إنجي المقدم، تارا عماد، صبري فواز وأحمد وفيق، ومن إخراج محمد سلامة.

- «بيمبو»:

تبدأ، منصة «شاهد VIP»، عرض أولى حلقات مسلسل «بيمبو» في 21 ديسمبر الجاري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي درامي في 8 حلقات حول تجارة المخدرات، ويشارك في بطولته أحمد مالك، هدى المفتي بالإضافة إلى مغني الراب ويجز في أولى تجاربه التمثيلية، وهو من إخراج عمرو سلامة.

- «منورة بأهلها»:

يقدم المخرج يسري نصرالله أول تجاربه في الدراما من خلال مسلسل «منورة بأهلها»، بعد إخراج حلقة من مسلسل «نمرة اتنين» العام الماضي، والمقرر عرضه على منصة «شاهد VIP» بداية العام الجديد، و وتدور أحداثه فى 10 حلقات، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة وأحمد السعدني، بالإضافة إلى ناهد السباعي، وهو من تأليف محمد أمين راضي.