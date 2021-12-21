مدبولي يطالب «منصور» و«جنرال موتورز» بدراسة وافية لدعم النقل الأخضر

دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة منصور للسيارات، وشركة جنرال موتورز، لإعداد دراسة وافية بشأن خطتهم لتصنيع السيارة الكهربائية المقترحة في مصر، بما يدعم خطة الدولة في تنفيذ سياسة التنقل الأخضر، وذلك خلال اجتماعه مساء أمس، مع أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة منصور للسيارات، والمهندس طارق عطا، رئيس شركة جنرال موتورز مصر، ومحمد الغزالي حرب، رئيس إدارة تطوير الأعمال بمجموعة منصور للسيارات، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

في بداية الاجتماع، أثنى رئيس الوزراء على نتائج لقائه مع رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور للسيارات، ورئيس شركة جنرال موتورز العالمية مطلع الشهر الحالي، مؤكدا حرصه على لقاء ممثلي الشركتين للبناء على اللقاء المهم، لدعم تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات في مصر.

توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على الأهمية التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، مؤكدا أنّ الدولة على استعداد تام لتقديم الدعم الممكن لبناء شراكات جادة في هذا المجال، خاصة مع شركة جنرال موتورز، التي تعد شريكا مهما لمصر.

من جانبه، استعرض أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة منصور للسيارات، مقترحا بشأن تدشين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، مسلطا الضوء على مؤشرات حجم مبيعات المركبات الكهربائية في السوق العالمية، حيث شهد عام 2021 طرح 2.65 مليون مركبة كهربائية جديدة، بزيادة تخطت نسبة 168% مقارنة بعام 2020، وتضاعف حصة المركبات الكهربائية عالميا لتصل إلى 14% مقارنةً بنسبة 7% عام 2020.

وأضاف أنّ سوق المركبات الكهربائية في أوروبا شهد نموا ملحوظا نتيجة عدد من العوامل، أبرزها الحوافز التي تقدمها الحكومات، وفرض قوانين للحد من الانبعاثات الضارة، والتوسع في بدائل النقل الأخضر، متوقعا نمو صناعة المركبات الكهربائية بمعدل سنوي يصل إلى نحو 27% بحلول عام 2030.

كما تناول بالشرح رؤية الشركة للعناصر الأساسية لإنجاح سوق المركبات الكهربائية في مصر، مستعرضا في هذا الشأن أبرز الحوافز التي تم تبنيها عالميا، ومقترحات الحوافز التي يمكن تطبيقها في مصر.

مدبولي يتفقد نماذج سيارات ركاب صغيرة كهربائية

وعقب الاجتماع، تفقد الدكتور مصطفي مدبولي نموذج سيارة ركاب صغيرة كهربائية من إنتاج شركة جنرال موتوز، حيث شرح ممثلو شركتي جنرال موتورز ومنصور للسيارات مواصفات وإمكانات السيارة، ومواصفات السيارة الأخرى الأكثر تحديثاً، والتي يعتزمون طرحها في السوق المصرية العام القادم.

وأثنى مدبولي على نموذج السيارة الكهربائية الجديدة، مبديا إمكانية طرحها في مصر عبر برامج ومبادرات مختلفة، تتضمن حوافز وإعفاءات لمن يشترون السيارات الكهربائية.