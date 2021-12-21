انطلاق مؤتمر «المبادرون» لمناقشة سبل تفعيل الإتاحة لذوي الهمم في مصر

انطلقت فعاليات مؤتمر «المبادرون» لمناقشة سبل تفعيل الإتاحة لذوي الهمم في مصر، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

دعم ذوي الهمم جزء من الأولويات الوطنية

وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها بالمؤتمر، إن القيادة السياسية، توجه بدعم ذوي الهمم، كجزء لا يتجزأ من الأولويات الوطنية، لافتة إلى أن قضية الاستثمار الاجتماعي، تتضمن المساهمات العينية والنقدية، والتزام جميع المواطنين بكل فئاتهم واختلافاتهم، لتسهيل ودمج ذوي الهمم.

وأوضحت أنه جرى تعزيز رأس المال البشري، والوصول لسوق العمل، مؤكدة أن التأهيل لسوق العمل، يتطلب تدخلات من كل مؤسسات الدولة كل في تخصصه.