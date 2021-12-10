خطوات استبدال بطاقة تكافل وكرامة بكارت ميزة من وزارة التضامن الاجتماعي

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، خطوات استبدال بطاقة تكافل وكرامة بكارت ميزة، موضحة أن التحويل يهدف إلى توفير العديد من المميزات للمستفيد، لذلك حرصت الوزارة على تغيير بطاقات الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة لكروت ميزة، للاستفادة من المميزات، والتي من بينها إتاحة عمليات السحب والإيداع، وسداد المستحقات الإلكترونية الحكومية والعامة دون تحمل أي تكلفة مادية، في إطار التحول لسياسات الشمول المالي والحرص على تطور الخدمات المقدمة للمواطنين.

خطوات استبدال بطاقة تكافل وكرامة بكارت ميزة

وأوضحت التضامن، أن تحويل بطاقات صرف تكافل وكرامة إلى كروت ميزة، يأتي ضمن سياسة الدولة لتطبيق الشمول المالي بالتنسيق ما بين بنك مصر والبنك المركزي، وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» خطوات استبدال بطاقة تكافل وكرامة بكارت ميزة، وفقا لما حددته وزارة التضامن الاجتماعي، على النحو التالي:

ـ تأكد المستفيد من دخول محافظته ضمن المحافظات التي تم استخراج بها كروت ميزة.

ـ توجه المستفيد إلى الوحدة الاجتماعية، التابع لها ببطاقة الرقم القومي وبطاقة تكافل وكرامة.

ـ يتسلم المستفيد كارت ميزة، بعد تقديم صورة من الرقم القومي الخاص به، بالإضافة إلى الرقم السري.

ـ يفعل الكارت من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

الصرف من أي ماكينة صرف آلي متاحة

وأشارت وزارة التضامن، إلى أن مستفيدي تكافل وكرامة ممن يحملون بطاقة ميزة يمكنهم الصرف من أي ماكينة صرف آلي متاحة بفروع بنك ناصر، أو غيرها من البنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن قيمة الدعم لمستفيدي كرامة من المسنين والأيتام وذوي الإعاقة يصل إلى 597 مليون جنيه شهريا.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي، تسليم المرحلة الثانية من كارت ميزة للمستفيدين من تكافل وكرامة، موضحة أن المرحلة الثانية لكارت ميزة شملت 9 محافظات هم الجيزة والقليوبية والدقهلية والشرقية وبني سويف والفيوم والمنوفية، بينما شملت المرحلة الأولى 8 محافظات، تشمل «بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومرسى مطروح».