مصرع عامل وشقيقه وابنه في مشاجرة بالخرطوش بسوهاج

شهدت قرية الساحل بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، مشاجرة بأعيرة الخرطوش بين أبناء عمومة بسبب خلافات الجوار، نتج عنها مصرع عامل وشقيقه ونجله إثر إصابتهم برش خرطوش بالصدر والبطن، ونقلت الجثث إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

الأمن يضبط المتهم والسلاح المستخدم

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وفرضت طوقا أمنيا على المكان وألقت القبض على المتهم في الواقعة وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليهم بسبب خلافات الجوار.

بلاغ بالواقعة

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز البلينا، يفيد ورود بلاغ اندلاع مشاجرة وسماع دوي أعيرة نارية بقرية الساحل، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص حدوث مشادة كلامية بين أبناء عمومة بسبب خلافات الجوار، تطورت إلى مشاجرة استخدمت فيها أعيرة الخرطوش، ونتج عن المشاجرة مصرع شخص وشقيقه ونجله إثر إصابتهم برش خرطوش في البطن والصدر.

وتبين من المعاينة مصرع كل من «عاطف. م»، 56 عاما، عامل وشقيقه «عبد الرحيم»، 50 سنة، عامل ونجل الثاني، «أحمد»، عامل، يقيمون بذات الناحية، مصابين برش خرطوش في أنحاء متفرقة بالجسم.

ونقلت الجثث إلى مشرحة مستشفي البلينا المركزي، وتم القبض على المتهم الرئيسي في الواقعة، وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وباشرت التحقيقات.