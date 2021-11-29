إصابة مزارعين وعامل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

أصيب مزارعان في مشاجرة اندلعت بسبب خلافات الجيرة في أرض زراعية، ناحية مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتعود الواقعة لتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المراغة، بوقوع مشاجرة ومصابين بناحية دائرة المركز، وبالانتقال إلى محل البلاغ، تبين وقوع مشاجرة بين كل من، طرف أول، «محمد. ا. ع» 32 عامًا، مزارع، مصاب بجرح طعني نافذ أسفل الأبط الأيسر، وجرى نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وطرف ثان، «رمضان. ع. ع» 32 عامًا، مزارع، مصاب بجرح في فروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، ونقل إلى مستشفى المراغة المركزي، والطرفان يقيمان بذات الناحية، جرى التحفظ على طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني الأداة المستخدمة في الواقعة عبارة عن «منجل»، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها، بسبب خلافات الجيرة بأرضهم الزراعية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

عامل يطلق النار على جاره بسوهاج

وفي سياق منفصل، اعتدى عامل على جاره، بطلق ناري، ما أدى إلى إصابته بسبب خلافات الجوار فيما بينهما، ونقل إلى المستشفى، ناحية مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركزشرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغ من المستشفى العام، بوصول المدعو «محمد. ع. ا. ع» 55 عامًا، عامل، ويقيم دائرة مركز المنشأة مصاب بطلق ناري بالكتف الأيسر، وجرى تحويله إلى مستشفي سوهاج الجامعي.

بالانتقال إلى محل البلاغ، وسؤال المصاب، اتهم المدعو «حسين ع ع ح» 22 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته ما أدي لإصابته، بسبب خلافات الجيرة.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم عبارة عن بندقية آليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه، وجرى التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.