استمرار التطعيم ضد شلل الأطفال في قنا بمشاركة 243 فريقا ثابتا

تواصل وحدة السكان بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أعمالها لليوم الثالث على التوالي، بتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات، والتي أطلقتها وزارة الصحة يوم الأحد الماضي ولمدة 4 أيام.

استمرار التطعيم ضد شلل الأطفال بقنا

وأوضحت أسماء مصطفى، مدير وحدة السكان بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، في بيان صحفي صادر اليوم، أن وحدة السكان بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام محافظة قنا، ووحدة السكان بمديرية الصحة بقنا، تواصل أعمال التطعيمات من خلال الفرق المتنقلة ومن خلال العيادات الثابتة بجميع الوحدات الصحية بقرى مركز قنا.

وتابعت بأنه بناءً على حرص وتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس مجلس المدينة، بضرورة الانتهاء من تطعيم أعداد الأطفال المستهدفة خلال الحملة، تقوم وحدات السكان بالـ 7 مجالس قروية بالمركز بمتابعة الأعمال وحث الأمهات بضرورة التطعيم حفاظاً على صحة وسلامة أبناءنا الأطفال.

243 فريقا ثابتا لتطعيم الأطفال بقنا

من جانبه أشار الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن الفرق المكلفة بإجراء التطعيمات منها 1106 فرق متنقلة من منزل إلى منزل، و243 فريقا ثابتا بالوحدات الصحية الريفية والحضرية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

كما لفت إلى أن الجرعة عبارة عن نقطتين بالفم بطعم «سابين أحادى التكافوء نمط 2»، مضيفا أن الفرق المتنقلة تعمل من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 5 مساءً، أما الفرق الثابتة فيستمر عملها من 8 صباحا إلى 8 مساء.

وقال وكيل وزارة الصحة بقنا، إن أعضاء فرق التطعيم خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، مؤكدا على توافر الطعوم وأدوات الحفظ الخاصة بها وأن التطعيم مجاني دون أي رسوم.