تحرير 5 محاضر تموينية في حملة مكبرة على مراكز قنا

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، برئاسة المحاسب أحمد السيد، اليوم الاثنين، عن ضبط عدد من المخالفات على مستوى الإدارات الفرعية شمال وجنوب المحافظة.

وأوضحت مدير التموين بقنا، في بيانها، اليوم الإثنين، أنه تم تحرير المحضر رقم 1666جنح فرشوط، حيث تم ضبط 18 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، وتوجيه مخالفة القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994، كما تم تحرير المحضر رقم 1667 جنح فرشوط، لضبط 200 لفة برطمانات و18 كرسيا مجهول المصدر، ومخالفة القرار الوزاري 113.

وأضافت مديرية التموين، أنه تم تحرير المحضر رقم 509 جنح مركز الوقف، وضبط 2 جهاز حجامة مجهولي المصدر، ومخالفة القرار الوزاري 113 لسنة 1994م، كما تم تحرير المحضر رقم 510 جنح مركز الوقف ضد محطة وقود لتوقفها عن مزاولة النشاط ومخالفة القرار رقم 102 لسنة 2011م، كما تم تحرير 12 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، في ضوء الرقابة على الأسعار، و2 خبز غير مطابق للمواصفات، في ضوء الرقابة على المخابز.

استمرار الحملات اليومية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار

وأشارت المديرية إلى إن إجمالي المخالفات التموينية بلغ 18 تموينية متنوعة، مؤكدة استمرار الحملات اليومية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وضبط السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة المواطنين، مطالبة المواطنين بالتعاون من التموين في الابلاغ وضبط التجار المتلاعبين لضبط السوق وعدم التلاعب من قبل المتاجرين بسلع المواطنين.