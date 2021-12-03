النجوم يعودون إلى السينما في الموسم الشتوي بـ 10 أفلام.. تعرف عليها

أيام قليلة تفصل الجمهور المصري عن انطلاق الموسم السينمائي الجديد، تزامنا مع عطلات رأس السنة والأعياد بالإضافة إلى إجازة نصف العام، ويشهد عرض مجموعة كبيرة من الأفلام للمرة الأولى، منذ بدء جائحة كورونا التي أثرت على السينما بشكل كبير على مدار العامين الماضيين، وتصل الأفلام المطروحة خلال الموسم الشتوى لـ 10 أفلام.

7 أفلام جديدة في نهاية 2021.. وأحمد الفيشاوي حاضر بفليمين

يبدأ الموسم السينمائي الجديد، منتصف ديسمبر الجاري، بطرح فيلم «برا المنهج»، للمخرج عمرو سلامة، في 15 ديسمبر المقبل، تزامنا مع عرضه في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وهو من بطولة النجم ماجد الكدواني وروبي، وفي نفس الوقت يعرض فيلم «ريتسا»، للمخرج أحمد يسري، والذي يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، محمود حميدة وعائشة بن أحمد.

وفي الأسبوع التالي، وتحديدا 22 ديسمبر يطرح فيلمي «مربع برمودا» للمخرج طارق رفعت، وبطولة عمرو عبد الجليل، مصطفى خاطر ورجينا، و«أبو صدام» للمخرجة نادين خان، بعد مشاركته في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي، وهو من بطولة محمد ممدوح وأحمد داش.

وفي آخر أيام 2021، تشهد دور السينما طرح 3 أفلام جديدة «الجريمة»، تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة أحمد عز ومنة شلبي، و«قمر 14»، للمخرج هادي الباجوري، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس، بالإضافة إلى فيلم «الكاهن»، للمخرج عثمان أبو لبن، وبطولة إياد نصار ودرة.

أحمد السقا ومنى زكي ومنة شلبي يفتتحون العام السينمائي 2022

يفتتح فيلم «العنكبوت»، عام 2022 السينمائي، بعودة الثنائي الفني الأبرز أحمد السقا ومنى زكي، وهو الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج أحمد نادر جلال، وتحديدا في 5 يناير، وهو نفس توقيت عرض فيلم «من أجل زيكو»، للمخرج بيتر ميمي بطولة منة شلبي وكريم محمود عبد العزيز، بالإضافة إلى فيلم بعنوان «مهمة مش مهمة»، للمخرج أيمن العلي.