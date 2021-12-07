انطلاق فعاليات اليوم الثاني لبرنامج تدريب الشباب بمعهد إعداد القادة

انطلقت فعاليات اليوم الثاني لبرنامج إعداد الطلاب المشاركين في أعمال تنظيم الفعاليات المختلفة والأعمال اللوجستية بوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال تنظيم إحتفالية اليوم العالمى للتطوع 2021 وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بمقر معهد إعداد القادة بقيادة الأستاذ الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، وحضر الفعاليات الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة الإدمان، الدكتور إبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية، منسقي التوعية، مديري المشاريع، ورؤساء وحدات التطوع، مديري المناطق المتطورة، وسط مشاركة 650 من المتطوعين.

معهد إعداد القادة قبلة الشباب لبناء القدرات

وخلال كلمة الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، نقل تحية الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، متوجها بالشكر لمعهد إعداد القادة، مؤكدا أنه أصبح قبلة لجميع الشباب لبناء القدرات، حيث أن أهم استثمار يكون في الإنسان المصري، فالتنمية المجتمعية الشاملة لا يمكن أن تتم إلا بسواعد المتطوعين، مؤكدا أن جميع برامج الدولة يشارك فيها متطوعون، حيث أن مشاركة الشباب أصبح تمكين حقيقي لاستثمار طاقاتهم، مشيرا إلى أن نجاح صندوق مكافحة الإدمان هو بصمة نجاح الشباب، كما أفاد أن صندوق مكافحة الإدمان يسعى لتفعيل استراتيجية وطنية للتطوع تتبنى استقطاب مزيد من الشباب.

التطوع مِن القيم المميزة التي يتم نشرها للتأكيد على أهميتها

وفى كلمته قال الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، أن التطوع يعتبر مِن القيم المميزة التي يتم نشرها للتأكيد على أهميتها، حيث أن الهدف الذي يتم إعلانه مِن هذه الفعاليات هو تقديم الشكر للمتطوعين على ما يقومون به من مجهودات، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي بما يعزز إحساس البذل والعطاء والانتماء لهذا الوطن الغالي من خلال إحساسهم بأنهم أشخاص مؤثرين داخل وطنهم.

وعرض الدكتور إبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية، إنجازات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال الفترة من 2015 حتى عام 2021 وفى بداية كلمته وجه الشكر لكل المتطوعين، مؤكدا أن الشباب له أهمية كبيرة جدا لذا لابد من بناء قدراتهم من خلال برامج تدريبية ومشاركة هؤلاء الشباب فى القرارات والاستفادة من طاقتهم فى جميع المجالات.

صندوق مكافحة الإدمان يهتم بغرس الانتماء والهوية المصرية

وأكد أن صندوق مكافحة الإدمان يهتم بغرس الانتماء والهوية المصرية، كما تناول في كلمته مبادئ العمل التطوعي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وتوضيح خطة إدارة المتطوعين، الروافد الأساسية لجذب المتطوعين ونموذج لذلك معهد إعداد القادة، إلى جانب عرض أسلوب إدارة المتطوعين، وتوضيح نماذج من مشاركات المتطوعين، وكذلك مشاركة المتطوعين في الدعم وتأهيل بالخط الساخن.

وفى نهاية الاحتفال باليوم العالمي للتطوع تم فتح باب النقاش والاستماع إلى رؤي وأفكار الشباب المتطوعين في التطوير، وتم تكريم رؤساء التطوع فى المحافظات.