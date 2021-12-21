نتيجة القبول بكلية الشرطة.. خلال ساعات

يترقب المتقدمون لـ كلية الشرطة، النتيجة النهائية للقبول، المقرر إعلانها خلال الساعات المقبلة، حيث يتلقى الناجح اتصالًا من أكاديمية الشرطة لإطلاعه على موعد توجهه للأكاديمية لدفع المصروفات وبدء الدراسة في السنة الأولى، ويعرف الطالب قبل وصوله الأشياء المسموح باصطحابها معه سواء كانت ملابس أو غيرها من الأدوات الشخصية .

الوطن ترصد اختبارات القبول في كلية الشرطة وهي ثابتة سنويًا وتكون كالتالي:

اختبار القدرات

اختبار تحريري يستهدف قياس مستوى الثقافة والمعلومات العامة وليس للطالب حق الإعادة حال رسوبه.

اختباري المقاس والقوام

يتم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط، وفي حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة.

الكشف الطبي

يتم أمام اللجنة الطبية المختصة، وللمتقدم حال رسوبه الحق في الإعادة لمرة واحدة فقط.

الكشف النفسي

يتم إجراؤه أمام اللجنة الطبية المختصة، ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

كشف السمات

يتم من خلال إخضاع الطالب لقياس القدرات العقلية، ولا يحق للراسب الإعادة.

الاختبار الرياضي

من خلال عدد من التمرينات الرياضية المقررة، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة حال رسوبه.

الكشف الطبى المتقدم

يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة من خلال عدة تحليلات.

لجنة اختبار الهيئة

تتم هذا العام لأول مرة على مرحلتين، «تحريري» للاختبار في معلومات عن مصر، وشفوي عن طريق المفاضلة بين المتقدمين.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحًا علميًا أمنيًا شامخًا حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا.