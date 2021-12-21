صرف 330 ألف جنيه وثائق تأمين لأسر متوفين ومصابين من العمالة غير المنتظمة

سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة ، شيكات بقيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي ، وذلك لأسر 3 عمال متوفين ، وصرف مصاريف علاج لـ 3 حالات عجز جزئي نتيجة إصابة أثناء العمل ، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

وقد قامت شركة مصر للتأمين بإصدار شيكات مستحقة الصرف لأسر العمال، بإجمالي 300 ألف جنيه لورثة العمال المتوفين ، و 30 ألف جنيه مصاريف علاج لـ 3 عمال مصابين لحين تحديد نسبة العجز سواء كلي أو جزئي لصرف باقي التعويضات .

وكلف الوزير رضا العربي مساعد المستشار المالي للوزير، متابعة حالات المصابين مع مديريات القوى العاملة لتلبية أي مطالب واحتياجات لهم من حيث العلاج وأي مساعدة أخرى قد يحتاجها أى منهم، فضلا عن توجيههما لإستخراج شهادة التأهيل 5% ، لتوفير فرص عمل مناسبة ، طبقا لحالة كل منهما ، والتواصل مع وزارة التضامن لتحديد ما إذا كان يمكنهما الانضمام لمبادرة "تكافل وكرامة " .

ووجه الوزير رسالة للعمالة غير المنتظمة فى مختلف أنحاء الجمهورية قائلا :إن الدولة المصرية وقيادتها السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي هي التي توجه بتقديم الدعم لكل فئات المجتمع ومنها العمالة المصرية بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، هدفها مصلحة المواطن بالتعاون بين الجهاز الإداري للدولة في مختلف القطاعات .