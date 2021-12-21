جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل بالتعليم الفني بالقليوبية

اعتمدت محافظة القليوبية، مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بالتعليم الفني بمدارس المحافظة، المقرر انطلاقها يوم 2 يناير المقبل، مع السماح للمدارس ذات الكثافة العالية بإعداد جدول خاص خاص بها واعتماده من الإدارة التعليمية، وإرسال صورة منه إلى الإدارة النوعية المختصة بمديرية التربية والتعليم، على ألا تعقد امتحانات تحريرية قبل الموعد المقرر سلفا لانطلاق الامتحانات.

وترصد السطور التالية جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالتعليم الفني بمدارس القليوبية في إطار خدماتها لقراءها على مدار الساعة، كما يلي:

جداول امتحانات التعليم الفني بالقليوبية

قال ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية لـ«الوطن»، إنّه جرى اعتماد جداول امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2021/2022 بمدارس التعليم الفني «صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، ومزدوج».

وأضاف وكيل الوزارة، أنّ مواعيد الامتحانات بالنسبة لمدارسة التعليم الثانوي الصناعي، هي:

- 2 يناير: امتحان التدريبات العملية والمعلمية مهني ونظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات.

- 11 يناير: الامتحانات التحريرية لتخصصات الإعداد المهني.

- 17 يناير: الامتحانات التحريرية لنظام 3 و5 سنوات.

مدارس التعليم المزدوج

وبالنسبة لمدارس التعليم المزدوج فامتحانات التدريبات العملية والمعملية تنطلق وفق ما حددته كل مدرسة، على أن تكون الامتحانات التحريرية في 15 يناير المقبل للصناعي والزراعي والفني الإداري، عدا مدرسة العبور في 26 ديسمبر الحالي.

المدارس الثانوية الزراعية

وتنطلق الامتحانات العملية والمعملية في المدارس الزراعية طبقا للجداول المعلنة في كل مدرسة، كما يلي:

- 2 يناير: الامتحان التحريري للمهني والصف الثالث والرابع بالمدارس الفنية الصناعية المتقدمة الزراعية.

- 15 يناير للصف الأول والثاني بجميع النوعيات.

المدارس التجارية والفندقية

وتنطلق امتحانات التدريبات المهنية في المدارس التجارية والفندقية طبقا للجداول المعلنه في كل مدرسة، على أن تعقد الامتحانات التحريرية الخميس 12 يناير المقبل.