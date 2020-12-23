لجنة لمتابعة المتعاقدين على إعادة تأهيل مدارس القليوبية

قرر الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، تشكيل لجنة لمتابعة أعمال تقييم أداء المتعاقدين على أعمال الصيانة لمدارس التعليم العام والفني، مشيرا إلى أن عدد المدارس الجاري العمل فيها 34 مدرسة، بينها 24 مدرسة تعليم العام و10 تعليم فني ومدرسة واحدة ضمن صندوق دعم وتمويل المشروعات.

فيما أجرى السيد النجار، مدير إدارة الخصوص التعليمية، جولة بمدارس الإدارة التعليمية بدأها بمدرسة فرح 2 للغات، لمتابعة العملية التعليمية والوقوف على السلبيات والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية .

كما تابع "سعيد ندا" مدير إدارة شرق شبرا التعليمية مدرسة أحمد شعلان الإبتدائية وتفقد عددًا من الفصول واستمع الى شرح المدرسين كما تابع المعمل والمكتبة وفناء المدرسة وأوصى بالتأكيد على إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لوقاية الطلاب داخل الفصول وإزالة أية رواكد فى المدرسة.

وأجرى صلاح محروس، مدير إدارة قها التعليمية جولة بمدرسة سنهرة الجديدة الإبتدائية ومدرسة سنهرة الثانوية المشتركة وتفقد قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية وتم التنبية باستخدام المنصات التعليمية والإستعانه بالوسائل التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازيه.

فيما تفقد عبد الرحمن فتح الباب، مدير إدارة بنها التعليمية مدرسة الشهيد أبو بكر مصلحي بقرية كفر الحصة التابعة لمركز بنها في إطار سلسلة جولاته على المدارس لمتابعة العملية التعليمية، بناء علي تعليمات الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية بالقليوبية.