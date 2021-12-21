هيئة الدواء المصرية: صرف المضادات الحيوية بروشتة الطبيب فقط

أكدت هيئة الدواء المصرية، أن هناك دواء يُصرف بروشتة الطبيب ويُطلق عليه الدواء غير الوصفي، والآخر يصرف بدون روشتة ويُطلق عليه الدواء الوصفي، وأوضحت في ردها على سؤال «الوطن»، بشأن حقيقة قرار صرف المضادات الحيوية بروشتة الطبيب، أن الدواء غير الوصفي «الذي يصرف بدون روشتة»، يُمكن صرفه من اي صيدلية، ويتم استخدامه بغرض علاج أعراض أو أمراض بسيطة، ولا يمثل خطورة على صحة المريض.

هيئة الدواء: جميع المضادات الحيوية يجب أن تصرف بروشتة علاجية

وأوضحت هيئة الدواء أن الأدوية غير الوصفية، أدوية آمنة وفعّالة عند اتباع الإرشادات الموجودة في النشرة المخصصة، ويمكن الرجوع للصيدلي في أي سؤال خاص بالدواء حيث أن الصيدلي هو الخبير الأول في الدواء.

وعن الدواء الذي يُصرف بروشتة الطبيب، أكدت أنّه هو الدواء الذي لا يمكن صرفه دون وصفة طبية، ويكون تحت إشراف الطبيب، وتؤكد هيئة الدواء أن جميع المضادات الحيوية تخضع للنوع الثاني الذي يجب أن يصرف بروشتة طبية.

هيئة الدواء تحذر من تناول المسكنات دون استشارة الطبيب

وفي سياق متصل، حذرت هيئة الدواء من المسكنات، وقالت إن المسكنات هي الأدوية التي تستخدم لإزالة الألم أو الصداع بصورة مؤقتة مثل «الأسبرين والأيبوبروفين و كيتوبروفين»، ولابد من استشارة الطبيب أو الصيدلي حال تناول هذا النوع من الدواء خاصةً إذا كان المريض يعاني من قرحة بالمعدة أو مشاكل في الكبد أو الكُلى.