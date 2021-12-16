هيئة الدواء تحذر من استخدام الكورتيزون لعلاج النحافة

حذرت هيئة الدواء المصرية، من استخدام تركيبات زيادة الوزن التي تحتوي على الكورتيزون، أو ما يسمى بالخلطة الشعبية لزيادة الوزن؛ لأن استخدام الكورتيزون يسبب ضعف في المناعة، واضطراب الدورة الشهرية عند السيدات، وزيادة حب الشباب وشعر الوجه، كما يؤثر بشكل مضر على مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم.

استخدام الكورتيزون ينتشر بين الفتيات المقبلات على الزواج

وأكدت الهيئة، أن هناك عادات دوائية مغلوطة فيما يخص استخدام الكورتيزون لعلاج النحافة، وأن استخدام تلك التركيبات ينتشر في بعض الأوساط الشعبية البسيطة، خصوصا بالنسبة للفتيات المقبلات على الزواج، على اعتبار أن تلك التركيبات تعالج النحافة، وتجعل الوجه ممتلئا، وتزيد حجم الخدين، وتجعلهما أكثر احمرارا.

وأشارت الهيئة، إلى أن الكورتيزون يسبب زيادة الوزن عن طريق تغيير توازن الماء في الجسم، إضافًة لتأثيره على عملية التمثيل الغذائي، وهي الطريقة التي يستخدم ويخزن الجسم من خلالها الدهون، والأحماض الأمينية، والبروتينات، والكربوهيدرات، والجلوكوز.

انخفاض الوزن عند التوقف عن استخدام الكوروتيزون

وأوضحت أنه يساهم في زيادة الوزن من خلال الآتي: زيادة الشهية، احتباس السوائل، تغيير مكان تخزين الدهون؛ فتزداد الدهون في البطن والوجه والرقبة، مؤكدة أن الوزن ينخفض مرة أخرى عند المريض بمجرد إيقاف تناول الكورتيزون.

وأهابت هيئة الدواء بالمواطنين عدم الانسياق وراء الدعاية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدام الكورتيزون دون إشراف طبي، وشددت على ضرورة استخدامها في الأغراض العلاجية المصرح بها فقط.

ويأتي ذلك في إطار الدور التوعوي لهيئة الدواء المصرية، وحرصها على صحة وسلامة المواطن المصري، وحصوله على دواء آمن وفعال، وذو جودة عالية.