ملخص الحلقة 33 من المسلسل الهندي «قدري الأجمل».. استقرار حالة «إيشكي»

تصدر المسلسل الهندي «قدري الأجمل»، تريند مواقع التواصل الاجتماعي وقوائم البحث على محرك البحث الشهير «جوجل»، حيث يبحث كثير من الجمهور عن موعد وملخص الحلقة 33 من المسلسل.

قصة مسلسل «قدري الأجمل»

تدور أحداث مسلسل قدري الأجمل، حول قصة حب بين فتاة تدعى «إيشكي»، وشاب يدعى «أهان»، على الرغم من الاختلاف الكلي بينهما بسبب العادات والتقاليد والثقافات، ويتسبب زواجهما في إحداث فوضى كبيرة، بسبب التناقض بينهما، وهو من بطولة «بارام سينج» و«أكشيتا مودجال».

موعد عرض مسلسل قدري الأجمل والقنوات الناقلة

يعرض مسلسل قدري الأجمل يوميًا من الأحد إلى الخميس الساعة الثامنة مساءًا على شاشة قناة mbc بوليوود.

ملخص الحلقة 33 من مسلسل قدري الأجمل

تــبدأ الحلقه 33 من «قدري الأجمل»، مع «مايانك»، الذي يعترف بالحقيقة لـ«إيشكي»، ويتجادل معها، ثم يحضر «أهان»، إليهم ويراه «مايانك»، فيُصدم ويبدأ بالتمثيل أنه بريء ويلوم ايشكي ليجعلها هي المذنبة، ويتابع: «هل رأيت ما فعلته ؟ طلبت مني المال وعندما رفضت هددتني بالقتل.. ليس لدي أحد في هذا العالم سواك يا أهان»، ويعتذر لإيشكي ويخبرها أنه لا يمتلك المال وتعتقد إيشكي أن أهان سيصدق دراما مايانك وسيعتقد أنها المذنبة ولن يصدقها، ويرى «أهان»، بكاء إيشكي، فيبكي هو أيضا ويعانقها ويعتذر إليها ويتذكر سماعه لإعتراف مايانك بالحقيقة.

الحلقة 33..تحسن حالة إيشكي وخروجها من مرحلة الخطر

كما تشهد الحلقة اعتراف «سونو»، بالحقيقة لـ«أهان»، وتخبره أن إيشكي قامت بالتضحية لأجلها وأن مايانك هو من حاول التقرب منها، ثم معرفة الجدة للحقيقة وتقرر إبعاد أهان وإيشكي عن بعضهما البعض، كما تكشف الحقلة عن تحسن حالة إيشكي وخروجها من مرحلة الخطر.