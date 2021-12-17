ملخص الحلقة 31 من مسلسل «قدري الأجمل».. ستعرض الأحد

يعد مسلسل «قدري الأجمل»، لـ الممثل الهندي بارام سينج، والهندية، أكشيتا مودجال، من أكثر المسلسلات الهندية انتشارا بالوطن العربي، والأكثر مشاهدة، ويعرض على قناة «MBC بوليوود»، بالإضافة إلى منصة «شاهد VIP»، وخلال السطور التالية نستعرض لكم ملخص الحلقة 31، التي سوف تعرض يوم الأحد القادم.

يعرض مسلسل (قدري الأجمل) يوميا من الأحد إلى الخميس، من كل أسبوع، على قناة ( mbcbollywood)، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

أهم أحداث الحلقة 31 من مسلسل قدري الأجمل:

لقاء أهان و إيشكي

خطوبة ريا وأهان

ظهور والدي ريا

إهانة إيشكي في خطوبة أهان

قصة مسلسل (قدري الأجمل)

ما محبة إلا بعد عدواة

تدور أحداث مسلسل (قدري الأجمل)، حول قصة حب بين فتاة تدعى إيشكي، وشاب يدعى أهان، يدعم الأخير الأولى بكل المصاعب بحياتها، على الرغم من أن بداية معرفتهم ببعض كانت لا تدل على إنشاء أي علاقة بين الثنائي، حيث هي فتاة عصرية وهو رجل تقليدي ملتزم بالعادات والتقاليد، وطباعهم مختلفة كليا.

حيث يقع الثنائي بالحب رغم اختلاف الثقافات و الطباع بينهم، وسوف نري كيف يقعا بالحب، بالرغم انهما شخصان لهما أيديولوجيات متناقضة حول الزواج مع بعضهما البعض، يؤدي ذلك إلى الفوضى وسوء الفهم، ويشارك في بطولة المسلسل عدد من نجوم الدراما الهندية من بينهم بارام سينج وأكشيتا مودجال.

أحداث الحلقة الـ 31 من مسلسل (قدري الأجمل)

تبدأ الحلقة مع أهان يوبخ ايشكي ويخبرها أنها دمرت عائلتين وهذا خطأ عمتها، فتخبره أن هذا ليس خطأ عمتها ولا تفعل ذلك، وتخبره أنها فعلت ذلك بسبب سونو ومايانك ابتزها بصور غير لائقة وينصدم أهان ويغادر.

وبعد مرور (6) أشهر تستيقظ ايشكي، وتدرك أنه كان حلما وتفكر بنفس الحلم مرة أخرى، وتسألها ماسي ما هو الحلم الذي تراه كل يوم منذ 6 أشهر! وتسألها إذا كانت بخير؟.. ايشكي تقول نعم وتعدها بأن كل شئ سيكون على ما يرام.. وتحصل ايشكي على وظيفة عمل كنادلة بالفندق والمدير يطلب منها الالتزام بالوقت.. وتقول ايشكي لماسي لا تسأليني عن ماذا حدث قبل 6 أشهر؟.. فتقول ماسي أنني أعلم بأنك تخفي ألمك وهذه الابتسامة مزيفة.

فتقول ايشكي إنني أحاول خداع قلبي وأبتسم قليلا فتطلب منها عمتها العثورعلى شاب مناسب لها فتقول ايشكي إليها أنني لم أرفض الزواج وماذا أفعل ؟ وتشعر بأنها ستجد أهان بالفندق.

حينما تقوم ايشكي بتنظيف الغرفة تقول لعمتها بأن وظيفتها هذه ستجعل كل شيء على ما يرام وماسي تبكي ، وتخبرها أنها لا تعرف كيف تخفي الدموع مثلها واهان أخطأ في إنتزاع كل شيء منك ! ايشكي تعدها بأن الأمور ستتصلح وتغادر وتصلي ماسي لأجل سعادتها.

وتتذكر ايشكي كيف طردها أهان من المنزل والمكتب ويظهر الفلاش باك وتتذكر ايشكي ما حدث وكيف طردها اهان ولم يجعلها تحصل على العمل بالفندق.

في حين أن ايشكي تعطي الطعام لرجل فقير وترى أهان بالفندق ويأتي مدير الفندق ويخبر ايشكي أن الضيف قادم ويطلب منها الإستعداد وماسي تؤدي طقوس دينية وتخبره أنه إختبر ايشكي ولم يحقق العدالة وإذا رفضت الزواج، فسيكون هناك سبب ما ولا يمكن أن يكون سببًا بسيطا وإلا لما أخفيت ايشكي السبب ؟ وأنت تعرف السبب.

تقول ايشكي أن أهان لن يعلم بأنها تعمل هنا وتسأل عن اسم الضيف؟ فيقول المدير فيرندر ميهتا وعائلته وسارلا مع راج ويطلب منها ألا تحرجه أمام السيد ميهتا وسونو ترسل رسالة لإيشكي وايشكي تقوم بالترتيبات الازمة لإستقبال الضيوف ويأتي سارلا وعائلتها لهناك لمقابلة عائلة ريا (الضيوف هم والدين ريا).

يرى اهان ايشكي ويعتقد أنه يتخيلها ولكنه يدرك أنها موجودة فعلا ويصرخ عليها ويطلب منها البقاء بعيدا والمدير يخبره أنها تعمل كنادلة هنا وهي جديدة وحصلت على وظيفتها اليوم ويطلب منه مسامحتها وتتوسل ايشكي لأهان وتعتذر منه والمدير يطلب منها أن تعمل بشكل صحيح لأن ريا هي إبنة السيد ميهتا وكارتيك يمزح والجدة تطلب منه الجلوس بصمت ، وتقرر حدوث زواج ريا واهان قريبا !.

مدير الفندق يخبر ايشكي أنه يعلم بأنها لم تفعل ذلك عن قصد ولكن إساءة التصرف مع الضيف جريمة كبيرة فتطلب منه ايشكي الا يطردها من العمل وتقرر عدم العودة في حياة اهان مرة أخرى.

يأتي كارتيك للتحدث مع اهان ويمزح عليه لكونه في الحمام دائما ويقول لأهان إذا كنت لا تحب ريا فإبتعد عنها ويأتي اهان وكارتيك يتساءل من في الحمام ؟ ايشكي تخرج من الحمام ويعانقها كارتيك ويسألها كيف حالها وأين كانت ؟ تخبره أنه تم تنظيف الحمام واهان يسقط القهوة ويطلب من ايشكي تنظيف الأرض ويغادر.

كارتيك يتساءل عما يحدث ؟ ايشكي تنظف الأرض من القهوة وعلى الجانب الآخر : العمة تطلب من سونو المجيء وسارلا تنتظرها وتقول سونو أنها لن تصبح كنة مثالية مثل ريا وسارلا تطلب مني أن أكون كنة مثالية مثل ريا ! كارتيك يخبر اهان أن ايشكي لم تعد سعيدة واهان يقول أنها تعمل بالفندق بإرادتها وعليها العمل.

يخبره كارتيك أنها تعمل هنا لأنه لم يسمح لها بالعمل في مكان آخر ويخبر كارتيك سونو أن ايشكي هنا وتعمل بالفندق والجدة تطلب من اهان أن يجعل ايشكي تخسر وظيفتها وكارتيك ينزعج واهان يقول أنه لم ينسى ما فعلته بمايانك وعائلته ولن أتركها تنساه وسأدمرها.

وتأتي ايشكي وتسمع ذلك وفي المشهد الموالي ، تقول ريا بأن اهان لم يقابلها لمرة واحدة فتخبرها والدتها أنه سيكون مشغولا وسارلا تعجب بالتجهيزات ويقول راج لسونو بأنه يمكنها مقابلة ايشكي وسوف يتعامل مع والدته ويقوم والد ريا (السيد ميهتا) بشكر الموظفين لأنهم قاموا بترتيبات رائعة.

المدير يقول له بأن ايشكي خططت للترتيبات وميهتا يعلن عن خطوبة إبنته ريا من اهان ويطلب من الجدة تقديم الهدايا للموظفين وتقول ريا أمام الجميع بأنها لا تريد أن تصبح مجرد زوجة بل رفيقة وآمل أن أحصل على القوة لتقديم التضحيات للعائلة إذا لزم الأمر والجميع يصفقون لها و والدة ريا تتساءل أين خاتم الخطوبة ؟ تقول سارلا أن ايشكي سرقته ! لأنها سارقة والجدة تتساءل عن الخاتم.

ايشكي تقول لا أعرف وسارلا تهين ايشكي وتقول بأنها فتاة رخيصة وقد ألقت الشرطة القبض عليها والسيد ميهتا يطلب منهم تفقد ايشكي الآن ، اهان يتساءل إلى متى ستبقى ايشكي منزعجة ويجب عليها التحدث ؟.

تفكر ايشكي بالبقاء صامتة لأنها بحاجة لهذه الوظيفة وتفحص ريا ملابس ايشكي وتقول أن الخاتم ليس معها وكارتيك يطلب من الجميع الإعتذار من ايشكي لأنهم قاموا بإهانتها وسارلا توبخها ويدعم راج وسونو ايشكي وتعتذر سونو منها والخاتم يقع من يد سارلا !.

اهان يعثر على الخاتم والجميع يصدم، وايشكي تبكي ويخبرها اهان أنها مستعدة لتلقي الإهانة والبكاء أمام الجميع ولكنها ليست مستعدة لقول الحقيقة، وتقرر الرحيل لأن مناوبتها انتهت فيوقفها ويخبرها أنه لن يتركها تغادر دون أن تعطيه إجابة على تساؤله ويطلب منها الاعتراف بالحقيقة ويسألها لماذا ألغت زواجها من مايانك؟.

ايشكي تبكي ، يخبرها اهان أن الحقيقة ربما مرة ويطلب منها أن تخبره بها وسوف ينسى كل شئ ويسامحها فتقول له ايشكي أن المغفرة تحدث عندما يكون هناك خطأ وأنا لم أرتكب أي خطأ ويتركها اهان، وايشكي تغادر وريا تنظر إليهما واهان حزين وتنتهي الحلقة.