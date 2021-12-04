يتداول مسلسل «قدري الأجمل»، على محركات بحث «جوجل»، ضمن قائمة مسلسلات الدراما الهندية الأكثر مشاهدة في مصر والوطن العربي، لذا تستعرض لكم «الوطن»، أحداث الحلقة رقم 21 من المسلسل، التي من المقرر أن تعرض غدًا الأحد.

موعد مسلسل «قدري الأجمل».. القنوات الناقلة

مسلسل «قدري الأجمل»، لـ الممثل الهندي بارام سينح، والهندية، أكشيتا مودجال، يعرض على قناة «MBC بوليوود» بالإضافة إلى منصة «شاهد VIP»، وبدأ عرضه في الشرق الأوسط للمرة الأولى في نوفمبر الجاري، ويذاع من الأحد إلى الخميس أسبوعيا، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

أهم محاور حلقة الأحد من مسلسل «قدري الأجمل»

- محاولة سافيتري مقابلة أولادها.

- لقطات رومانسية بين أهان وإيشكي.

- قضاء أهان وإيشكي الليل بالفندق على ضوء القمر.

- إيشكي تخلق دراما بأنها حامل للركوب بسيارة رجل.

أحداث الحلقة 21 من مسلسل «قدري الأجمل»

تبدأ أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل «قدري الأجمل»، مع أهان يقول لكارتيك أن إيشكي منزعجة وأنا لا أحبها، وهي ستتزوج مايانك وأنا أحب ريا وهي تحبني والجدة ستعلن زواجهم ويطلب منه الصمت وكارتيك يشعر بالسوء، بينما يذهب مايانك للجلوس مع ايشكي وكارتيك يأتي معهم أيضًا، ثم يطلب من أهان قيادة سيارته بحذر وإلا سيتعرضون لحادث.

وفي الوقت ذاته تكون سافيتري مختبئة بالسيارة، ويتجادل كارتيك وسونو حول الجلوس بالمقعد الأمامي، ثم تذهب سونو وتجلس بالمقعد الخلفي، ولاحقًا تقرر سافيتري إخبار سونو بأنها والدتها ويقود راج فرامل سيارة أهان وسافيتري تتأذى وتسمع سونو صوتًا ما، وتدرك أن مصدره من المقعد الخلفي.

سافيتري تشعر بالجوع وتتناول تفاحة ويقول راج لهم بأن والدته سارلا تعرضت للإجهاض مرتين وثم ولدته ! إنها تحبني كثيرًا وأبي سافر خارج المدينة للعمل و والدتي تريد أن تراني سعيدًا وتريد أن يكون لي حياة مثالية.

سونو تفتح السلة وتقول إنني وضعت 6 تفاحات وهناك 4 فقط! فيجعلها كارتيك تخاف ويخبرها أن الشبح قد أكل تفاحتين، ويعزف راج أغنية وسونو تعجب بها لأنها أغنيتها المفضلة وترقص .

تتعطل السيارة وينزل اهان وايشكي وريا منها، بينما يبدأ أهان وإيشكي بالجدال سويًا، ويطلب من إيشكي تصليح السيارة لأنها دائمًا ما تقول بأن الفتيات يمكنهن فعل أي شيء، وتتحقق إيشكي من السيارة لمعرفة سبب العطل؟ وثم تفحص المحرك ولا تستطيع تصليحها، ويقرر أهان أنهم سيذهبون بالقطار لأنهم تأخروا.

الطبيب يكذب على الجدة ويخبرها أنه عثر على سافيتري، ويقرر العثور عليها قريبًا، وبمشهد آخر ايشكي تعلق بالحمام ولا تتمكن من المغادرة منه وتصرخ طالبة للمساعدة وأهان ينتظر ايشكي وينزعج لأنها تأخرت، ثم يأتي إليها ويفتح لها باب الحمام ويسقط بين أحضان ايشكي وينظران لبعضهما البعض بحب وإعجاب ويتشاركان لحظة رومانسية.

لكنهم لا يتمكنون من المغادرة بالقطار، لأنه غادر بسبب تأخر إيشكي في الحمام، ويقررون السير لغاية قدوم سيارة الأجرة بعد غضون ساعة وايشكي تتكلم بكوميديا ومرح حول الأفلام وقصص الرومانسية وتقرر ركوب سيارة شخص من العابرين في الطريق! يسألها أهان كيف يمكنها الجلوس بسيارة شخص غريب؟ تجيبه «لماذا لا ؟»، يتذكر أهان كيف هربت بسيارته ويوافق على أن تذهب، وترى سافيتري ابنتها سونو وتبتسم ويصاب أهان بالصدمة من رؤيته لإيشكي تريد الركوب في سيارة رجل غريب.

تخلق ايشكي دراما وتُمثل أنها حامل وتطلب من الرجل إيصالها بسيارته ويعلم اهان بذلك ويغضب ، لكن يركب بالسيارة مع ايشكي، ومن جهة ثانية يقول راج بأن مايانك لا يهتم بإيشكي وسونو تذهب لإحضار شيء من السيارة وسافيتري تختبئ، الرجل يصدق قصة ايشكي بأنها حامل ويعتقد أن اهان زوجها ويطلب منه أن ينسى الجدال بينه وبين زوجته من أجل طفله واهان يشعر بالغضب.

ايشكي تمثل أنها تبكي وتشكو للرجل من اهان، ويطلب منه الرجل جعل زوجته سعيدة ولا يجب عليه التشاجر معها، ثم يوصلهم الرجل للفندق ويغادر.

مدير الفندق يرحب بهم واهان يأخذ ايشكي للغرفة وتتصل ريا به وتسأله أين أنت؟ فيخبرها أنه في الفندق ويجب عليه قضاء الليلة هنا والميكانيكي سيصلح السيارة في صباح الغد، بينما أهان يطلب من ايشكي إزالة مخدة الطفل ويتجادل معها.

أهان منزعج لأنه سينام مع إيشكي بغرفة واحدة، ولكنه يرفض ذلك ويقول إنه لا يمكنهم البقاء معًا بغرفة واحدة ويطلب منها إيقاف الدراما ويركض ورائها ويتشاركون لحظة رومانسية أخرى ويزيل مخدة الطفل المزيفة من بطنها ويرون بعضهم البعض بحب، ثم يشعران بأن الجو حار.

ويقوم أهان بتشغيل المكيف، وعلى الجانب الآخر يرى موظف الفندق، سافيتري مختبئة بالسيارة، فيعتقد أنه شبح ويذهب لكارتيك ويخبره أنه يوجد شبح في سيارته ويذهبون للتحقق من ذلك ولا يجدون شيئًا!، يتجادل أهان وإيشكي حول درجة حرارة المكيف، ثم يتشاجران على من سيأخذ جهاز التحكم عن بعد الخاص بالمكيف، ثم يسقط الجهاز وينكسر.

يقول اهان بأن درجة الحرارة ستكون 16 الآن وثم يطلب منها إطفاء النور ويذهب لينام ، يقرر راج وكارتيك الذهاب ل سونو وإخافتها بالأشباح وسافيتري متواجدة بغرفة سونو.

تشعر إيشكي بالبرد وتسعل، وأهان يأتي إليها ويفحصها ويدرك أنها مصابة بالحمى ويذهب للحصول على أدوية لأجلها، تأتي سونو لريا وتخبرها عن مزح كارتيك حول اهان وايشكي، وتطلب من ريا ألا تفكر بذلك لأن كارتيك يقول كلام غير جاد.

ومن الجهة الموالية، تتناول ايشكي الأدوية التي أحضرها أهان إليها ويطلب أهان من موظف الفندق إصلاح المكيف أو جهاز التحكم الخاص به وثم يرى اهان ايشكي تشعر بالبرد وايشكي تمسك بيده وثم تـنتهي الحلقة.

توقعات حلقة الإثنين من مسلسل «قدري الأجمل»

هل تقابل سافيتري أولادها أم لا؟

وهل يقع إيشكي وأهان بحب بعضهما البعض؟